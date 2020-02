Nemoci způsobené novým typem koronaviru podlehlo v pevninské Číně již 1868 lidí a nakažených je 72.436. S odvoláním na čínské zdravotnické úřady o tom v úterý informovala agentura Reuters. Za pondělí zaznamenala Čína 98 úmrtí, drtivou většinu z nich hlásí provincie Chu-pej, považovaná za epicentrum nákazy. Úmrtnost na nemoc COVID-19, kterou koronavirus způsobuje, je podle nové studie čínských vědců 2,3 procenta. To je výrazně méně než u předchozích epidemií SARS či MERS.

Počet nových případů v pevninské Číně oproti neděli mírně klesl a poprvé od ledna se tak dostal pod dvoutisícovou hranici. Ve srovnání těchto dvou dní se též lehce zmenšil počet úmrtí, který je nejnižší za poslední týden.

Podle Číny jsou nové údaje znamením toho, že preventivní opatření proti dalšímu šíření nemoci přijatá místními úřady fungují. Šéf Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus uvedl, že čínská data "zřejmě poukazují na pokles nových případů". Jakýkoliv trend je však podle něj potřeba vyvozovat jen velice opatrně. Nově jmenovaný francouzský ministr zdravotnictví Olivier Veran v úterý ve francouzském rádiu France Info prohlásil, že stále existuje "věrohodné riziko", že se lokální epidemie přemění v pandemii světových rozměrů.

Nejhůře postižená zůstává provincie Chu-pej, z níž se začal virus v loňském roce šířit. Bilance obětí tam podle úterních údajů vzrostla na 1789. Přes 80 procent ze všech nakažených pochází právě odtud. Z 93 úmrtí zaznamenaných v pondělí v provincii Chu-pej jich přitom 72 připadá na jeho hlavní město Wu-chan. Metropole hlásí také nejvíce nových případů nákazy.

Podle čínské statistiky se z nemoci způsobené koronavirem zotavilo již přes 12 500 lidí. Úmrtnost na nemoc COVID-19 přitom podle nové studie Čínského střediska pro kontrolu a prevenci nemocí činí 2,3 procenta, v provincii Chu-pej se blíží ke třem procentům. To je výrazně méně než u předchozích epidemií způsobených jinými formami koronaviru. Nemoci SARS podlehl v letech 2002 až 2003 téměř každý desátý nakažený, nákaza MERS si pak vyžádala život 34,5 procenta infikovaných.

Nový koronavirus podle vědců nejvíce ohrožuje na životě lidi starší 80 let, nákaze naopak nepodlehlo žádné dítě mladší devíti let. U lidí do 39 let činila úmrtnost jen 0,2 procenta. S rostoucím věkem se zvyšuje také počet smrtelných případů - u šedesátníků již lehce přesahuje průměr a v kategorii mezi 70 a 80 lety činí osm procent. Nemoc víc ohrožuje na životě muže než ženy.

Důležitým faktorem je podle čínských vědců také zdravotní stav pacienta před nákazou. Nejčastěji na nemoc COVID-19 umírají lidé, kteří trpí kardiovaskulárními nemocemi a dále cukrovkou, chronickými respiračními nemocemi a vysokým tlakem.

Studie také upozorňuje na vysoké riziko pro zdravotnický personál. Do 11. února se v Číně nakazilo koronavirem 3019 lékařů, sester a dalších zdravotníků. Pět z nich zemřelo. Podle čínské státní televize v úterý také nemoci COVID-19 podlehl ředitel hlavní nemocnice ve Wu-chanu Liou Č'-ming.

Na celém světě se novým typem koronaviru nakazilo přes 73 tisíc lidí. Mimo pevninskou Čínu zabila nemoc podobná svými příznaky chřipce pět lidí, a to v Hongkongu, na Tchaj-wanu, Filipínách, v Japonsku a Francii. Kromě pevninské Číny je nejvíce nakažených v Singapuru a Japonsku. Zvláštní případ tvoří výletní loď Diamond Princess kotvící v karanténě u japonské Jokohamy.

Evakuace Britů z Diamond Princess

Britské ministerstvo zahraničí v úterý uvedlo, že pracuje na vyslání letadla do Japonska, které by evakuovalo britské občany z výletní lodi Diamond Princess zasažené nákazou novým koronavirem.

"Naši zaměstnanci jsou v kontaktu s britskými občany na palubě, aby přijali nezbytná opatření," citovala agentura Reuters z prohlášení ministerstva. Londýn doufá, že evakuaci bude možné zorganizovat co nejdříve.

Diamond Princess kotví v přístavu japonského města Jokohama a nachází se v karanténě. Výletní loď je označovaná za místo s největší koncentrací infekce koronavirem, který se šíří z Číny. Z přibližně 3700 lidí na palubě se zatím nakazilo 454. Své občany z plavidla už evakuovaly Spojené státy, další země se tak chystají učinit.

Čína ruší největší automobilový veletrh

Čína z obav před novým koronavirem posune na neurčito největší automobilový veletrh v zemi. Mezinárodní autosalon v Pekingu byl původně plánován na 21. až 30 dubna, nové datum organizátoři na jeho webových stránkách neuvedli.

Nejdůležitější autosalon na největším automobilovém trhu světu se koná každoročně střídavě v Pekingu a v Šanghaji. Podle agentury AP stále získává pro výrobce automobilů na důležitosti, protože ti se snaží zvrátit zpomalování čínského trhu.

Obavy o bezpečí vystavovatelů a návštěvníků kvůli koronaviru zasáhly do pořádání řady velkých akcí. Nekoná se nebo byla odložena Velká cena Číny formule 1 v Šanghaji, hlavní umělecký festival v Hongkongu ani největší veletrh mobilních technologií Mobile World Congress (MWC) v Barceloně.

Ozbrojená loupež toaletního papíru

Policie v Hongkongu v pondělí zadržela dva muže podezřelé z loupežného přepadení řidiče dodávky se stovkami rolí toaletního papíru. Toto zboží se v Hongkongu stalo vzácným kvůli obavám, které provázejí epidemii COVID-19. Třetí podezřelý je na útěku, ale kořist se policii podařilo nalézt, napsala agentura AFP.

V Hongkongu je už několik dnů obtížné zakoupit si toaletní papír, i když místní vláda stále tvrdí, že zásobování epidemie neovlivnila.

V pondělí ráno byl řidič kamionu okraden třemi muži před supermarketem v jedné ze čtvrtí města, kde historicky operuje místní mafie, zvaná triády.

"Dodavateli hrozili tři muži vyzbrojení noži, kteří ukradli balíčky toaletního papíru za více než 1000 hongkongských dolarů (asi 3000 korun)," řekl policejní mluvčí. Televizní stanice Now TV ukázala i záběry policejního vyšetřovatele u několika palet s toaletním papírem před supermarketem. Jedna z nich byla z poloviny prázdná.

Vzhledem k tomu, že supermarkety nejsou s to dost rychle doplňovat zásoby nedostatkového zboží, ještě před otevřením před obchody vznikají dlouhé fronty zákazníků. A sotva doplněné police se po otevření v mžiku vyprázdní.

Spotřebitelé se stejným způsobem vrhají i na rýži, těstoviny, na čisticí prostředky či alkohol. Místní úřady nicméně tvrdí, že dodávky potravin a výrobků pro domácnost zůstávají konstantní.

Také řetězec supermarketů Wellcome označil pondělní loupež za nesmyslný čin a ujistil, že má dostatečnou zásobu toaletního papíru. "Dočasný nedostatek byl způsoben náhlým a neobvyklým nárůstem poptávky," dodal.

"Ukradl bych spíše roušky na obličej než toaletní papír," vtipkoval jeden z obyvatel Hongkongu. Ve velkoměstě, v němž bylo dosud zjištěno na 60 případů nákazy koronavirem, v současné době chybějí roušky, které mají chránit před virovou infekcí.