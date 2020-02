Bývalý poradce amerického prezidenta Donalda Trumpa byl ve čtvrtek odsouzen ke 40 měsícům vězení. Roger Stone byl loni shledán vinným v sedmi bodech obžaloby včetně lhaní Kongresu, ovlivňování svědka a maření vyšetřování. Prokuratura původně požadovala trest v rozmezí sedmi až devíti let.

Trump navržený trest kritizoval jako příliš přísný a ministr spravedlnosti William Barr doporučil nižší trest.

Soudkyně Amy Berman Jacksonová ve čtvrtek pronesla dlouhou řeč o Stoneových činech, za něž by podle ní měl být odsouzen do vězení. Na počátku řekla, že se nenechá požadavkem na nižší sazbu ovlivnit. Nakonec ale prohlásila, že není nutné poslat bývalého Trumpova poradce do vězení na sedm až devět let. Stoneovi obhájci požadovali podmínečný trest s poukazem na Stoneův věk (67 let), zdravotní stav a čistý trestní rejstřík.

Podle dnešního rozsudku dostal Stone 18 měsíců za ovlivňování svědka, 12 měsíců za lhaní a 40 měsíců za maření vyšetřování. Tresty si bude odpykávat souběžně. K verdiktu patří ještě pokuta 20 000 dolarů (465 000 korun).

Jacksonová se řídila doporučením ministerstva spravedlnosti, které 11. února odstoupilo od původního požadavku na až devítiletý trest a doporučilo potrestání v rozmezí tří až čtyř let.

Ty body obžaloby, ve kterých byla Stoneova vina uznána, vzešly z práce zvláštního vyšetřovatele Roberta Muellera, který objasňoval vliv Ruska na americké prezidentské volby v roce 2016. Vyšetřovatelé zjistili, že Stone lhal o snaze Trumpovy volební kampaně získat e-maily, které byly ukradeny ze serverů Demokratické strany s cílem poškodit protikandidátku Hillary Clintonovou. Stone také předem věděl o zveřejnění těchto e-mailů na portálu WikiLeaks. Trump v písemném prohlášení pro Muellerovo vyšetřování uvedl, že si nevzpomíná na žádný rozhovor se Stonem, který by se WikiLeaks týkal. Stone rovněž vyhrožoval moderátorovi Randymu Credicoovi, aby ho přinutil podpořit lživou výpověď o ukradené poště, kterou v Kongresu učinil.