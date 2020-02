Mimořádný summit lídrů členských zemí Evropské unie o budoucím společném rozpočtu skončil v Bruselu bez dohody. Premiéři či prezidenti států unie se nebyli schopni domluvit, jak by měl rozpočet vypadat. Česko a další chudší státy požadují co nejvíc peněz na dotacích, bohaté země jako Nizozemsko či Rakousko by naopak chtěly co nejmenší rozpočet.

"Bohužel jsme zjistili, že nejsme schopni dosáhnout dohody a potřebujeme více času... Bylo to složité vyjednávání, zvláště po brexitu," prohlásil předseda summitu Charles Michel, který s prezidenty a premiéry jednal s několikahodinovou přestávkou nepřetržitě od čtvrtečního odpoledne.

Michel předložil kompromisní návrh, který mají HN k dispozici. Ani na něm se ale lídři členských zemí nedomluvili. Podle Michela by unie měla mít v příštích sedmi letech rozpočet ve výši 1,069 procent jejího hospodářského výkonu. To je přes bilion eur, tedy přes 25 bilionů korun na sedm let.