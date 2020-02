Kdo předminulý týden přijel vlakem do východočínského města I-wu, ten musel na nádraží nejprve vyhovět požadavku zaměstnanců drah: odeslat SMS svému operátorovi, jenž během okamžiku poslal zpět výpis míst, která cestující v poslední době navštívil. Pouze ten, kdo se v minulých týdnech nepohyboval v ohniscích epidemie koronaviru a měl v I-wu stálou adresu nebo registrované zaměstnání, směl podle svědectví listu The New York Times do města vstoupit. Je to jeden z příkladů využití moderních technologií a jejich sledovacích schopností v boji proti viru, na který zatím neexistuje žádná vakcína ani lék. Nemoci nově nazvané COVID-19, kterou způsobuje, celosvětově už podlehlo více než dva tisíce lidí (většina v Číně), nakaženo je téměř 80 tisíc. Výsledky klinických studií nejnadějnějších léků budou známy do konce dubna. Jeden lék nebude stačit, virus si na něj vytvoří rezistenci. Je potřeba koktejl léků a vakcína.