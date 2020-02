Při pokusu o start podomácku vyrobené rakety na parní pohon zemřel v sobotu v Kalifornii muž, který se chtěl dostat do vesmíru proto, aby dokázal, že Země je plochá. Informoval o tom v neděli server BBC. Čtyřiašedesátiletý dobrodruh Mike Hughes přezdívaný Šílený Mike nepřežil krátký let svého stroje, s nímž chtěl tentokrát vyletět do výšky 1500 metrů. Loni se mu podařil testovací let do výšky 600 metrů.

Hughes věnoval vývoji, sestavení a testům své rakety několik posledních let. Stroj vznikl svépomocí na dvorku jeho domu, utratil za něj kolem 18 tisíc dolarů (přes 400 tisíc korun). Jeho úsilí dokumentovala i americká televizní stanice Science Channel, která jej zařadila do chystaného projektu nazvaného Homemade Astronauts (Astronauti podomácku).

Mad Mike Hughes just launched himself in a self-made steam-powered rocket and crash landed. Very likely did not survive. #MadMike #MadMikeHughes pic.twitter.com/svtviTEi8f — Justin Chapman (@justindchapman) February 22, 2020

Televize podle BBC natáčela i sobotní nepovedený start v kalifornské poušti. Podle svědků se už několik sekund po startu uvolnily záchranné padáky a raketa se pak zřítila k zemi, pilot byl na místě mrtvý.

"Když Bůh tvořil Mikea, tak se mu asi rozbila forma. Ten chlap byl opravdový úkaz a žil na hraně. Určitě by nechtěl zemřít jinak než tahle," řekl serveru TMZ jeho někdejší mediální zástupce Darren Schuster.

Hughes měl v plánu se se svou raketou postupně dostat až do vesmíru. Jeho hlavním cílem bylo pořídit fotografie obzoru, které by podle něj jasně prokázaly plochost Země. Všechny snímky a vědecké důkazy, které ukazují zakřivení planety, považoval za neplatné a upravené. Nepřesvědčila ho ani svědectví astronautů a tvrdil, že jsou zapojení do celosvětové konspirace.

Podle serveru Space.com Hughes loni v srpnu prohlásil, že rakety nestaví kvůli potvrzení údajné plochosti Země, ale čistě proto, že je odvážlivec, který chce podomácku vyrobené rakety dostat dál.