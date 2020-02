Po celém světě dosud virus COVID-19 zabil přes 2 660 lidí a rozšířil se do zhruba 30 dalších zemí. Kromě Číny, kde epidemie na přelomu roku vypukla, nákaza v posledních dnech zasáhla také Jižní Koreu, Írán a sever Itálie. V úterý se první případy nemoci vyskytly také ve Švýcarsku, v Rakousku a Chorvatsku. V hotelu na ostrově Tenerife španělské úřady kvůli potvrzené nákaze u jednoho z hostů nařídily karanténu − ta se týká i šesti českých turistů. Světová zdravotnická organizace (WHO) uvedla, že epidemie v Číně již dosáhla vrcholu.

V Itálii, která je po Číně a Jižní Koreji zemí s třetím největším počtem infikovaných koronavirem, zemřelo v důsledku této nákazy k úternímu večeru 11 lidí. Italské úřady evidují 322 nakažených, z toho 240 jich je hlášeno z Lombardie na severu země, která je v Itálii ohniskem nákazy. Případy koronaviru ale už zaznamenaly také úřady v Toskánsku ve střední Itálii nebo na jihu země v Palermu.

Kvůli šíření koronaviru by do regionů Lombardie a Benátsko neměli jezdit občané Česka. V úterý to doporučila Bezpečnostní rada státu. "A samozřejmě vyzýváme naše občany, kteří se vracejí z této oblasti Lombardie a Benátska a budou na sobě pozorovat nějaké příznaky, aby kontaktovali neprodleně lékaře, nejlépe telefonicky," uvedl v úterý večer premiér Andrej Babiš. "Samozřejmě, je potřeba, aby naši občané zvážili vůbec, jestli chtějí za této situace cestovat do zahraničí," dodal.

Letiště Praha od úterý vyhradilo speciální brány pro přílety z Itálie, kde v posledních dnech zaznamenali vysoký nárůst počtu nakažených novým koronavirem. Platí v nich zvýšená hygienická opatření a cílený screening, kdy si má personál všímat cestujících s příznaky respiračního onemocnění a odkazovat je na lékařskou službu. Preventivní opatření zavádí i letiště v Brně, kde bude na cestující z Milána čekat lékař pro případné konzultace. K zásahu je připraven i speciální tým jihomoravské záchranné služby.

Opatření přijali i tuzemští autobusoví dopravci, kteří nabízejí pravidelné spoje do Itálie. Posádky jsou například vybaveny větším množstvím dezinfekčních prostředků, zvyšují také informovanost pracovníků i cestujících o situaci.

Nově testy přítomnost koronaviru, který způsobuje onemocnění COVID-19, prokázaly u dvou lidí v Rakousku a po jednom v Chorvatsku a Švýcarsku. Další dva nakažené ohlásilo ve středu také Německo. Testy prokázaly nákazu novým typem koronaviru u 25letého muže z Bádenska-Württemberska na jihozápadě Německa. Pacient, který se zřejmě nakazil během výletu do italského Milána, má příznaky podobné chřipce a je v karanténě v nemocnici. Druhým dnešním nakaženým je muž ve spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko, který je kvůli předchozím zdravotním komplikacím v kritickém stavu. S odvoláním na místní úřady o tom informovala agentura DPA.

Nákaza je tak hlášena ze 12 evropských zemí. První případ zaznamenalo také Alžírsko, je jím Ital, který do země přijel 17. února. Momentálně jde o jediného nakaženého v Africe. Po celém světě je infikovaných přes 80 tisíc osob.

Dopady na ekonomiku mohou být tvrdé. Před pouhým týdnem hlásily světové trhy historicky rekordní hodnoty burzovních indexů. Stačilo ale pár dní a ceny akcií začaly strmě padat. Šíření nového koronaviru do dalších zemí světa způsobilo, že investoři se začali akcií ve velkém zbavovat v obavě z vážných dopadů na ekonomický růst.

Jen během pondělí se propadla tržní hodnota firem obchodovaných na globálních burzách o 1,7 bilionu dolarů (téměř 40 bilionů korun). Evropské trhy se otřásly nejvíce od referenda o brexitu v červnu 2016. Podle ekonomů dokonce existuje riziko, že se Itálie už počtvrté od roku 2008 dostane do recese.

Americké zdravotnické úřady ve středu vyzvaly občany, aby se začali připravovat na šíření nového koronaviru ve Spojených státech.

"Představte si, jak dáváte do karantény nějaké velké město v USA, stejně jako to udělali v Číně. Naše hypotéza je, že to nebude fungovat. Spustilo by to paniku, která by otřásla i trhy," uvedl ve svém komentáři analytik Simon Powell z americké investiční banky Jefferies.

V Jižní Koreji je přes tisíc nakažených

Jižní Korea ve středu ohlásila 169 nových případů nákazy koronavirem. Celkem se v této asijské zemi nakazilo již 1 146 lidí. Onemocnění COVID-19 podlehlo 11 z nich. Většina nakažených ze středy, celých 134, je stále spojována s jedním kostelem ve městě Tegu, mezi členy tamějšího náboženského hnutí infekci zřejmě roznesla 61letá žena.

Čínské úřady ve středu podle státní televize CCTV umístily do karantény 94 pasažérů letadla ze Soulu do Nankingu. Učinily tak poté, co tři z cestujících vykazovali příznaky horečky. Žádný z čínských turistů, které zachvátily horečky, neměl jakékoliv vazby na čínskou provincii Chu-pej či město Wu-chan, odkud se nákaza koncem loňského roku začala šířit.

V úterý byl zřejmě zaznamenán i první případ v Brazílii. Podle agentury DPA o tom ve středu informovalo brazilské ministerstvo zdravotnictví. Jednalo by se o první případ v celé Jižní Americe. Nakaženým je podle médií muž, který se vrátil z Itálie. Přítomnost nákazy musí definitivně potvrdit druhý laboratorní test.

Podle oficiálního prohlášení ministerstva vyšetřují úřady jeden případ v Sao Paolu. Zpravodajský server G1 uvedl, že se jedná o muže, který pobýval mezi 9. a 21. únorem v severní Itálii, a že tento muž vykazoval typické příznaky nemoci COVID-19, kterou virus způsobuje. Byla mu nařízena domácí karanténa.

V pevninské Číně, do které se nepočítá autonomní Hongkong a Macao, dosud podlehlo novému koronaviru 2 715 lidí, za úterý se tak bilance zvýšila o 52 mrtvých. Ve středu to podle agentury Reuters oznámily čínské úřady.

Všechny případy úterních úmrtí hlásí provincie Chu-pej, která je ohniskem nákazy. Jedná se o pokles oproti pondělku, kdy v pevninské Číně podlehlo nemoci COVID-19, kterou virus způsobuje, 71 lidí.

V úterý čínské úřady zaznamenaly v pevninské Číně 406 nových potvrzených případů, v pondělí jich bylo 508. Většina nakažených připadá na Chu-pej, v úterý to bylo 401 případů. Celkem se v pevninské Číně dosud nakazilo 78 064 lidí.

V USA testují lék, který vyvíjel i Čech

V americkém státě Nebraska začaly klinické testy léku remdesivir, který by mohl pomoci lidem nakaženým novým typem koronaviru. S odkazem na vyjádření místních zdravotnických úřadů o tom informovala agentura AP. Lék před několika lety vyvinul tým vědců kalifornské firmy Gilead Sciences, v jehož čele stojí Čech Tomáš Cihlář.

Lékaři chtějí do testů zapojit dohromady na 400 lidí v 50 zemích světa. Polovině z nich přitom dají remdesivir, zatímco zbytku bude podáno pouze placebo, tedy látka bez účinku upravená do stejné podoby jako lék.

Prvním účastníkem testu v USA je nakažený Američan ve fakultní nemocnici univerzity v Nebrasce, který byl nedávno evakuován z výletní lodi Diamond Princess. Ta byla kvůli výskytu koronaviru na palubě od začátku února dva týdny v karanténě v japonském přístavu Jokohama. Do studie se však budou moci zapojit všichni pacienti hospitalizovaní s nemocí COVID-19, kterou koronavirus způsobuje. Jedinou podmínkou je, že musí vykazovat alespoň mírné symptomy nákazy. Takových je v nemocnici nyní 12.

Na COVID-19 zatím neexistuje žádný lék ani vakcína. Lékaři tak nakaženým podávají pouze přípravky, které zmírňují symptomy nemoci, mezi něž patří horečka, kašel a dušnost. V těžkých případech pomáhají pacientům s dýcháním či okysličováním krve přístroje, aby se zmírnila námaha plic a srdce.

V Číně, odkud se nový koronavirus šíří a kde má nejvíce obětí, začaly dvě podobné studie již dříve. Předmětem jedné z nich je rovněž remdesivir, druhá se týká možného využití léků proti viru HIV, který způsobuje onemocnění AIDS.

Světová zdravotnická organizace (WHO) označila v lednu remdesivir za "nejslibnějšího kandidáta" na lék proti nemoci COVID-19. Látku lékaři už krátce zkoušeli na pacientech nakažených krvácivou horečkou ebola v Kongu, kde však testy následně zastavily. WHO však citovala studie, podle nichž remdesivir zabíral na nemoci SARS a MERS, jež jsou způsobeny příbuzným typem koronaviru.

Remdesivir už lékaři v USA využili při léčbě malého počtu pacientů. Jedním z nich byl muž ve státě Washington nakažený novým koronavirem, který se následně vyléčil. Není však přímo prokazatelné, že za jeho zotavením stál právě lék z dílny firmy Gilead Sciences.