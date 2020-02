Kdyby Evropská komise hodnotila to, jak Česko provádí zásadní ekonomické reformy stejně jako ve škole, dala by vládě a parlamentu čtyřku. Komise konstatuje, že Česko dosáhlo v zavádění reforem jen "omezeného pokroku". To je druhé nejhorší hodnocení na pětibodové stupnici. Horší už je jen známka, která v terminologii komise zní "žádný pokrok".

"Samozřejmě není možné udělat všechny složité reformy za rok. Ale fakt je, že pokrok v řadě důležitých oblastí je v Česku hodně malý," řekl HN mimo záznam zdroj z Evropské komise.