Jižní Korea zaznamenala dalších 594 případů nákazy novým koronavirem a celkový počet infekcí v zemi dosáhl již 2931. Informovala o tom v sobotu agentura Reuters s odvoláním na Korejské středisko pro kontrolu a prevenci nemocí. V Jižní Koreji v posledních dnech přibývá případů rychleji než v Číně, odkud se virus začal původně šířit.

Nemoci COVID-19 v Jižní Koreji dosud podlehlo 16 lidí, což je o tři více, než bylo hlášeno doposud.

Z 594 nových případů nákazy je 476 z města Tegu, kde se infekce šíří především mezi členy náboženského hnutí Sinčchondži.

V pevninské Číně vzrostl v pátek počet případů nákazy o 427, infikovaných už je 79 251. Dalších 47 pacientů s nemocí COVID-19 zemřelo, celkově má tak v Číně tato choroba už 2835 obětí. Informovala o tom v sobotu agentura Reuters s odvoláním na čínskou národní zdravotní komisi.

Páteční nárůst případů je o stovku vyšší, než byl ve čtvrtek, kdy čínské úřady registrovaly 327 nově nakažených. To byla nejnižší bilance od ledna.

Naprostá většina infikovaných i mrtvých je nadále z provincie Chu-pej, odkud se choroba začala původně šířit. Jen čtyři nové případy nákazy a dvě oběti jsou z jiných čínských provincií.

Zemřel Brit z lodi Diamond Princess

Británie má první oběť nového typu koronaviru. Nákaze podlehl britský občan, který se infikoval na výletní lodi Diamond Princess kotvící u japonských břehů. Zemřel v nemocnici v Japonsku Británie celkem registruje 20 případů nákazy, informoval dnes zpravodajský server BBC News.

Brit je již šestým člověkem z luxusního plavidla Diamond Princess, který podlehl nemoci COVID-19, již nový koronavirus způsobuje.

Na lodi Diamond Princess bylo přes 3700 lidí. Podezření, že se nemoc na plavidle šíří, pojaly japonské úřady poté, co Hongkong 1. února potvrdil koronavirus u člověka, který na lodi předtím pobýval. Počátkem února Japonsko umístilo loď kotvící u japonského města Jokohama do karantény.

Nákaza koronavirem se nakonec prokázala u více než 600 cestujících a členů posádky Diamond Princess. Dotyční byli hospitalizováni na japonské pevnině. Zdraví lidé byli postupně evakuováni do svých domovských zemí.

Britský premiér Boris Johnson v pátek prohlásil, že zpomalení šíření koronaviru je nyní prioritou britské vlády.

USA mají dva nové nakažené. Neví, kde se infikovali

Spojené státy oznámily další dva případy nákazy novým typem koronaviru, u nichž není jasné, jakým způsobem se pacienti infikovali. Necestovali totiž do zahraničí a nedostali se ani do kontaktu s žádnou osobou, u níž byla nemoc COVID-19 diagnostikována. Případy nevysvětlené nákazy byly zaznamenány ve státech Kalifornie a Oregon, informovala v sobotu agentura Reuters. Jeden takový případ se v Kalifornii vyskytl již dříve.

Ve Spojených státech se infekce novým typem koronaviru prokázala u zhruba 60 lidí; většina z nich jsou evakuovaní cestující z lodi Diamond Princess kotvící u japonských břehů, kde se nakazily stovky pasažérů a členů posádky.

Mezi nové případy nákazy patří v USA žena z kalifornského města Santa Clara trpící chronickými zdravotními problémy, u níž se objevily dýchací potíže a její lékařka ji nechala otestovat na nemoc COVID-19. "Je to třetí případ v našem okrese, ale od těch předchozích dvou se významně liší... Náš třetí pacient necestoval do zahraničí ani nepřišel do kontaktu s žádným takovým cestujícím či infikovanou osobou," řekla lékařka Sara Codyová na páteční tiskové konferenci.

Podle lékařky se jedná o novou situaci pro zdravotnické úřady, protože se ukazuje, že karantény a cestovní omezení již k zastavení šíření viru nestačí.

Americké ministerstvo zahraničí již dříve vydalo varování před cestami do některých oblastí světa, které jsou vážně koronavirem postiženy. V pátek ministerstvo zvýšilo stupeň varování před cestami do Itálie, kde již bylo potvrzeno téměř 900 případů infekce. Americká diplomacie svým občanům doporučuje, aby do Itálie nejezdili, pokud to není nezbytně nutné. Podobné opatření vydal Washington tento týden také ohledně Jižní Koreje, která má přes 2900 případů, což je nejvíc po Číně.

Spojené státy rovněž kvůli šíření nového typu koronaviru odložily plánované setkání vůdců zemí jihovýchodní Asie, které se mělo konat v polovině března v Los Angeles. Americký prezident Donald Trump pozval vůdce desetičlenného Sdružení zemí jihovýchodní Asie (ASEAN) do Spojených států poté, co se loni nezúčastnil jejich schůzky v Thajsku, připomněla agentura Reuters.