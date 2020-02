Turecko nemůže čelit další vlně uprchlíků a otevírá jim hranice do Evropy. Uvedl to v sobotu turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Řecká vláda bude své hranice stůj co stůj bránit, uvedl její mluvčí. Řekové podle něj za posledních 24 hodin zamezili překročení hranice 4000 běžencům. Atény nápor na hranicích nedávají do souvislosti s vlnou uprchlíků, kterou vyvolaly boje severozápadní syrské provincii Idlib.

Boje v Idlibu vyhnaly z domovů od prosince skoro milion lidí, z nichž část se nyní vydala v Turecku k řecké hranici. Nynější nápor na hranici Turecka a Řecka vyvolalo podle agentury AP konstatování Ankary, že jim už nebude v jejich překonání bránit. Poprvé o tom informovala s odvoláním na vysoce postaveného tureckého činitele ve čtvrtek agentura Reuters.

"Vláda udělá cokoli, aby hranice ubránila," uvedl mluvčí řecké vlády Stelios Petsas. "Nijak to nesouvisí s Idlibem," dodal. Živý přenos řecké televize Skai ukázal, že řecká policie po skupinkách běženců dnes ráno vypálila slzný plyn, zatímco migranti na ni z turecké strany házeli kamení. Média se mohla přiblížit pouze kilometr k hranici.

Turecko již poskytlo útočiště 3,5 milionu syrských uprchlíků a opakovaně hrozilo, že "otevře brány" do Evropy. Erdogan v sobotu ráno během projevu v Istanbulu uvedl, že hranice překročilo už 18 tisíc lidí. Tomuto údaji neodpovídá prohlášení řecké vlády ani popis situace agenturami.

Podle nejmenovaného řeckého policisty, na něhož odkazuje agentura Reuters, na hranici Řecka a Turecka dlouhé zhruba 200 kilometrů stoupá napětí. Skupinky migrantů se je snaží překonat, ale jsou soustavně odráženy.

Evropa zažila v roce 2015 migrační vlnu, kdy do EU dorazilo přes milion běženců, z toho na 860 tisíc přes Řecko. Příliv utečenců touto trasou pomohla od roku 2016 výrazně omezit dohoda EU s Tureckem. Ankara zpřísnila hraniční kontroly výměnou za finanční pomoc z Bruselu, příslib bezvízového styku pro Turky a obnovení jednání o vstupu Turecka do EU. Bezvízový styk zatím zaveden nebyl a ani vstupní jednání nepokročila. V posledním roce se ale počet příchozích migrantů do EU, konkrétně do Řecka z Turecka, opět zvýšil.

Na hranici míří stovky aut a autobusů

Do tureckého města Edirne u hranic s Řeckem a Bulharskem přijely v pátek stovky aut, taxíků, minibusů i autobusů plných běženců. Kdo tyto autobusy najal a zaplatil, je záhadou, není ale pochyb, že měl zelenou od místních úřadů, píše španělský deník El País.

"Udělali jsme to zdarma, syrští uprchlíci už nás stáli dost, tak teď jim pomáháme, aby odešli jinam," řekl reportérovi deníku El País člověk, který zařizoval cesty běženců na hranici a který si nepřál uvést své jméno.

"Udělali jsme to na žádost Syřana Mahdího, který nám v noci zavolal, když se dozvěděl, že se otevírá hranice. Řekl, že ho požádalo hodně Syřanů, kteří se chtějí dostat přes hranice," dodal anonymní organizátor. Jen ze čtvrti Fatih v Istanbulu vyjela desítka autobusů s logem Türsab, podle jednoho z řidičů patří firmě Çelik Turizm.

Když zapadlo slunce, rozhořela se u hranic Turecka s Řeckem dvacítka ohňů. Některé přímo u přechodu Pazarkule/Kastanies. Asi stovka běženců tam uvázla, podpořeni Turky, aby šli dál, a odmítnuti Řeky. Ankara ve čtvrtek večer oznámila, že už nebude na základě dohody s EU z roku 2016 tak přísně střežit své hranice a bránit nelegální migraci do Řecka, Atény v reakci na to kontroly na hranicích zesílily, stejně jako to udělalo Bulharsko.

"Yunan? Yunan? (Řecko? Řecko?)," ptá se turecký policista skupiny běženců u hranic. "Jen běžte, běžte dál, přechod je volný," říká jim. Ale není, přejít se nedá. O několik metrů dál je drátěný plot, tři metry vysoký a zakončený ostnatým drátem, který tam postavilo Řecko v roce 2012, aby ochránilo hranici v místech, kde ji netvoří řekla Evros.

Ohně u hranice osvětlují siluety běženců, kteří se u nich snaží ohřát. Jsou to skoro všechno mladí muži - Syřané, Afghánci, též několik Íránců, ale jsou mezi nimi i rodiny s malými dětmi. Kolem nich prochází vojáci, ale nechají je tam, na rozdíl od předchozích týdnů, kdy je z oblasti označované za bezpečnostní pásmo vyháněli.

Uprchlíci čekají, až přijde noc. "Tenhle plot? To nic není, když půjdeme všichni najednou, nemůžou nás zastavit," říká mladý Afghánec, který do Turecka utekl před osmi lety, když mu bylo sotva 12 let. Přežíval tam na ulici v Istanbulu ze špatně placených příležitostných prací, dokud nedospěl. "V roce 2015 jsem nevěřil, že zavřou hranici, takže jsem tehdy propásl příležitost odejít do Evropy. Teď se nám to podaří," řekl odhodlaně. "Někdo říkal, že bychom třeba mohli nůžkami prostříhat díru v plotě," dodal s nadějí v hlase.

Během dne dorazily na hranici stovky běženců. Někteří se pokusili přejít přes řeku Evros. Turecké televize celý den vysílaly záběry z pozemní hranice i z pobřeží se čluny plnými migrantů, kteří za bílého dne odplouvali z Turecka směrem k řeckým ostrovům v Egejském moři.

Ale ty, co se pokusili dostat na řeckou stranu hranice, zastavili řečtí policisté slzným plynem i výstřely do vzduchu. Atény v pátek všechny přechody mezi Řeckem a Tureckem dočasně zcela uzavřely, a to i pro transport zboží i pro přechod evropských občanů.

"Neříkali, že otevírají hranice? Tak proč nemůžeme přejít? Proč říkají, že otevřou hranice, když to nedohodli s druhou stranou," stěžují si dva Íránci u hraničního plotu. Cítí se jako šachoví pěšci v politické hře mezi vládami. "Tohle přece není spravedlivé," posteskl si Íránec.

"Chceš vodu? Voda je všechno, co jsem si vzal s sebou, ostatní věci jsem nechal v Istanbulu," říká jeden z Íránců a přikládá dřevo do ohně. "Chtěl bych žít lepší život konečně v klidné zemi. Všude u nás v regionu je válka, v Sýrii, v Afghánistánu. A pro ostatní země je to jako hra, prodávají zbraně, dohadují se, jednou je to tak, pak zas jinak," postěžoval si Íránec.

"Ale tohle nebude trvat věčně," říká uprchlík. "Asi to nebude dnes ani zítra, ale tenhle kouř jednou skončí v očích lidí v Německu, Anglii a dalších evropských zemí," dodal s očima slzícíma od kouře z ohňů u turecko-řecké hranice.

Rusko a Turecko se domluvili na snížení napětí v syrském Idlibu

Agentura Reuters v sobotu s odvoláním na ruské ministerstvo zahraničí uvedla, že turecký prezident Erdogan při pátečním telefonátu se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem řekl, aby Rusko Ankaře "šlo z cesty".

Podle Moskvy se ale obě země dohodly na snížení napětí, které panuje v severozápadní syrské provincii Idlib.

Těžké boje v syrském Idlibu z minulých dní vyvolaly mimořádné napětí mezi Ruskem a Tureckem jako zeměmi, které jsou do tamních bojů zapojeny na opačných stranách. Idlib je poslední syrskou baštou džihádistů a rebelů, kteří se snaží od roku 2011 svrhnout syrského prezidenta Bašára Asada.

Ankara při čtvrtečním syrském útoku přišla o 33 vojáků. Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že Turci byli mezi útočícími povstalci, což ale turecký ministr obrany popřel. Turecké ministerstvo obrany dnes informovalo, že syrské ostřelování si vyžádalo život dalšího tureckého vojáka a dva byli raněni, napsala agentura AP.

Za posledních 24 hodin připravily turecké pozemní a letecké útoky o život 48 syrských vojáků, uvedla exilová Syrská organizace pro lidská práva (SOHR). Syrská armáda a ruské letectvo podle organizace dnes pokračují v náletech na severosyrské město Sarákib, které ve čtvrtek dobyli zpět syrští povstalci.

"Zvážili jsme konkrétní kroky k dosažení trvalé stability v deeskalační zóně Idlib," uvedlo ruské ministerstvo zahraničí. Obě strany potvrdily, že chtějí snížit napětí a dále "bojovat proti teroristům".

Erdogan v sobotu však uvedl, že při telefonátu s Putinem řekl, aby Moskva šla Ankaře "z cesty". "Co tam děláte? Chcete-li tam založit základnu, jen do toho, ale nechte nás se syrským režimem na pokoji," citoval Erdogan během projevu v Istanbulu, co řekl Putinovi. Dodal, že syrské síly za útok na turecké vojáky "zaplatí".

Turecko také tvrdí, že v noci na sobotu zničilo syrské "zařízení na chemických zbraní" na severozápadě Sýrie, 13 kilometrů jižně od Aleppa, a řadu dalších syrských cílů. Informovala o tom agentura AFP s odvoláním na nejmenovaný turecký zdroj.

Boje vyhnaly z domovů od prosince skoro milion lidí, z nichž část se nyní vydala v Turecku k řecké hranici.