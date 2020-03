Austrálie v sobotu oznámila první úmrtí v zemi na nový typ koronaviru. Obětí nákazy se stal 78letý muž, který byl do Austrálie evakuován z výletní lodi Diamond Princess, jež byla počátkem měsíce umístěna do karantény u japonských břehů. Svou první oběť koronaviru ohlásilo v sobotu také Thajsko, informovala agentura Reuters.

Australan zemřel v sobtou ráno v nemocnici ve městě Perth, uvedly australské zdravotnické úřady. Byl jedním z více než 150 australských státních příslušníků, kteří byli z plavidla Diamond Princess evakuováni.

První thajskou obětí nového koronaviru je 35letý muž, který kromě nemoci Covid-19 trpěl také horečkou dengue. V Thajsku byl nový koronavirus zatím diagnostikován u 42 lidí, z nichž 30 se již vyléčilo a 11 zůstává nadále v nemocnicích, sdělily thajské úřady.

Novým typem koronaviru se již ve světě infikovalo přes 85 000 lidí, z nichž většina pochází z Číny, sdělila Světová zdravotnická organizace (WHO). Mimo Čínu se nemoc Covid-19, kterou nový koronavirus způsobuje, rozšířila do více než 50 zemí.

Mezi státy, které registrují nákazu novým koronavirem, se v sobotu zařadila Arménie. Infikovaným je 29letý občan, který se v pátek vrátil do vlasti ze sousedního Íránu, řekl premiér Nikol Pašinjan. Írán je centrem nákazy na Blízkém východě. Arménie na dva týdny hranice s Íránem uzavřela.

K latinskoamerickým státům postiženým novým koronavirem se v sobotu zařadil Ekvádor. Virem se nakazila ekvádorská žena mezi 70 a 80 lety, která žije ve Španělsku a do Ekvádoru přicestovala 14. února bez příznaků choroby. V následujících dnech se začala cítit špatně a dostala horečku. Podle náměstka ministryně zdravotnictví je v tuto chvíli pacientka v kritickém stavu v nemocnici.

V sobotu pozdě večer potvrdilo nákazu novým koronavirem v zemi také Irsko. Podle místních úřadů se jedná o muže, který přicestoval ze severní Itálie. V Itálii už počet nakažených přesáhl tisícovku.

Jižní Korea v sobotu ohlásila dalších 376 případů nákazy novým koronavirem, čímž počet infekcí v zemi stoupl na 3526. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na Korejské středisko pro kontrolu a prevenci nemocí. Obětí nákazy zůstává 17.

V Jižní Koreji v posledních dnech přibývalo případů rychleji než v Číně, rekordní nárůst 813 nakažených oznámil Soul v sobotu. Jihokorejské úřady navyšují bilanci každý den nadvakrát, takže je pravděpodobné, že během dneška ještě vzroste.

Z 376 nových případů v Jižní Koreji je 333 z města Tegu, kde se infekce šíří především mezi členy náboženského hnutí Sinčchondži.

Jihokorejské úřady vyzvaly občany, aby o tomto víkendu nenavštěvovali bohoslužby a politické akce a, pokud možno, zůstali doma.

V pevninské Číně přibylo za sobotu dalších 573 případů nákazy novým typem koronaviru a 35 obětí infekce. Celkový počet nakažených v zemi tak dosáhl 79 824, mrtvých je 2870. Informovala o tom dnes agentura Reuters s odvoláním na čínskou národní zdravotní komisi.

Kromě tří případů jsou všichni nově nakažení z provincie Chu-pej, odkud se choroba začala původně šířit. Z této provincie je také 34 z 35 nových úmrtí.

Ve srovnání s pátkem je nárůst případů za sobotu o téměř 150 vyšší; v pátek bylo nově nakažených 427. Naopak obětí je oproti pátečním 47 o něco méně.

V Číně kleslo znečištění, zčásti kvůli epidemii

Znečištění ovzduší v Číně se v posledních týdnech výrazně snížilo, a to přinejmenším zčásti kvůli zpomalení ekonomiky v důsledku šíření nového typu koronaviru. Podle zpravodajského serveru BBC News to uvedl americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA).

Národní úřad pro letectví a vesmír na základě svých satelitních snímků srovnal znečištění ovzduší v Číně v prvních dvou měsících roku 2019 a 2020. Snímky ukazují pokles hladiny oxidu dusičitého v letošním roce, který se časově shoduje s omezením či pozastavením výroby v mnoha továrnách.

Pokles hladiny oxidu dusičitého, jehož hlavním zdrojem jsou motorová vozidla a průmyslové závody, byl podle vědců z NASA patrný nejdříve v oblasti města Wu-chan, které je ohniskem nákazy.

Podle expertky NASA Fei Liu v Číně množství exhalací každoročně klesá v době oslav lunárního Nového roku, po skončení dovolených ale znovu rychle roste. "Letos je pokles výraznější než v minulých letech a také trvá déle," uvedla Liu.

Coronavirus: Nasa images show China pollution clear amid slowdown https://t.co/A14paor8EO — BBC News (World) (@BBCWorld) February 29, 2020

Z Prahy odletěl speciál s humanitární pomocí

Z vojenského letiště Praha Kbely odletět v sobotu kolem 05:00 armádní speciál s humanitární pomocí do Pekingu. Uvedla to mluvčí generálního štábu Magdalena Dvořáková. Letoun do Číny veze ochranné pomůcky či dezinfekční prostředky pro boj s novým typem koronaviru. Na pekingském letišti by měl přistát v pondělí, vzápětí se vrátí zpět do České republiky.

"Na palubě českého letadla je pět tun zdravotnického materiálu, který čínské straně na boj proti koronaviru zasílají kraje, města i soukromé firmy," uvedlo tiskové oddělení ministerstva zahraničí (MZV). Pražský hrad původně uváděl, že do Číny odletí devět tun materiálu. Složení pomoci podle MZV reaguje na požadavky čínských provincií, měst a univerzit, které mají v České republice své partnery. "Mimo jiné jde o více než 780 000 párů rukavic, 43 000 roušek a respirátorů či 6800 ochranných oděvů," informovalo ministerstvo. Dary podle úřadu shromáždily Kancelář prezidenta republiky, Pardubický kraj, Olomoucký kraj, Jihomoravský kraj, Karlovarský kraj, Kraj Vysočina, město Třebíč nebo například Škoda Auto a.s.

"Jsem rád, že můžeme Číně takto pomoci, aniž bychom ohrozili sami sebe. Je zapotřebí solidarity, abychom společně tuto složitou situaci zvládli. Chci poděkovat všem přispěvatelům," okomentoval pomoc ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček (ČSSD).

Armáda na cestu vyslala dvě posádky, aby se mohly vystřídat a letoun se mohl z Číny vrátit hned zpět. Letci mají k dispozici ochranné pomůcky, s jejich využitím na cestě tam i zpět se ale nepočítá. Obléct by je měl pouze člen posádky, který půjde vyřídit administrativní povinnosti. Při vykládce zboží na pekingském letišti bude kolem letadla vytvořeno ochranné pásmo a čínský personál na palubu letadla nebude vstupovat. Dezinfekce stroje kvůli obavě z nákazy novým typem koronaviru tak nebude podle armády nutná.

Humanitární pomoc by měla dorazit do Pekingu podle plánu v pondělí odpoledne čínského času. Čínské straně ji předá český velvyslanec Vladimír Tomšík.