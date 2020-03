Novým typem koronaviru se na celém světě nakazilo přes 89 tisíc lidí a nemoc Covid-19 si vyžádala více než tři tisíce obětí. Markantně počet nakažených a mrtvých nadále stoupá v Íránu a Jižní Koreji. První úmrtí na nemoc ohlásily Spojené státy, Austrálie a Thajsko, v Evropě je nejvíce mrtvých v Itálii – 34. Akciové trhy na Blízkém východě klesají.

V pevninské Číně za neděli přibylo 202 případů nákazy novým koronavirem a 42 obětí infekce. Celkový počet nakažených v zemi tak dosáhl 80 026, mrtvých je 2912. Informovala o tom v pondělí agentura Reuters s odvoláním na čínskou národní zdravotní komisi.

Všech 42 nových obětí pochází z provincie Chu-pej, odkud se choroba začala původně šířit. 32 mrtvých je přímo z provinčního hlavního města Wu-chan. Jak poznamenaly světové agentury, počet infikovaných se v porovnání s předchozím dnem snížil, za sobotu přibylo 573 nakažených, v neděli to bylo 202 nových případů. Jde o vůbec nejnižší denní nárůst infikovaných od 22. ledna. Úmrtí ale bylo o něco více - v neděli 42 oproti sobotním 35.

Japonsko, kde rovněž evidují stovky nakažených, a Čína se dohodly, že prozatím odloží návštěvu čínského prezidenta Si Ťin-pchinga v Japonsku. S odvoláním na dobře informovaný zdroj to napsala agentura Reuters. Návštěva byla plánována na začátek dubna. O odložení cesty by měl oficiálně ještě tento týden informovat japonský premiér Šinzó Abe.

Jižní Korea v pondělí oznámila dalších 476 případů nákazy novým koronavirem, počet infikovaných v zemi tak stoupl na 4212. Přibyly dvě oběti, celkem jich je 22. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na jihokorejské středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (KCDC).

Nejvíce nově infikovaných, celkem 377, pochází z města Tegu, kde se infekce šíří především mezi členy náboženského hnutí Sinčchondži. Podle KCDC navštívili někteří z členů hnutí v lednu čínské město Wu-chan, které je ohniskem nákazy.

Jihokorejská metropole podala v neděli kvůli šíření koronaviru trestní oznámení na vedení náboženského hnutí Sinčchondži, které viní ze zabití a porušení zákona o infekčních chorobách. Podle vedení Soulu lídři hnutí, považovaného za sektu, nedali úřadům pátrajícím pod možných nakažených jména všech svých členů.

Spojené státy oznámily úmrtí druhého pacienta. Obětí je asi 70letý muž, uvedla agentura Reuters s odvoláním na prohlášení úřadů pro oblast Seattlu a King County. Celkově je ve Spojených státech potvrzených 86 případů nákazy koronavirem.

Americký prezident Donald Trump o víkendu uvedl, že cestující, kteří do USA zamíří ze zemí zasažených nákazou, budou kontrolováni před nástupem do letadla i po příletu na americké území. O které země by mělo konkrétně jít, ale již neupřesnil.

Země kvůli koronaviru přijímají další opatření, ruší letecká spojení s hodně postiženými zeměmi či kulturní a sportovní akce s větším počtem účastníků. Sahají k tomu i země, kde koronavirus zatím potvrzen nebyl, jako například Turecko či Maroko. Katar v neděli oznámil, že se příští víkend při Velké ceně Kataru kvůli koronaviru neuskuteční kategorie MotoGP; nižších kategorií se zrušení nedotkne, protože týmy už v zemi jsou.

Také pařížské muzeum Louvre v neděli zůstalo uzavřené, personál měl obavy, že by ho návštěvníci mohli infikovat. Francouzská vláda ale už v sobotu oznámila zákaz akcí na menších prostorách s účastí více než 5000 lidí, do Louvru denně přijdou desítky tisíc návštěvníků.

Již dříve se objevily informace, že kvůli koronaviru se nebude konat například i karneval v Annecy (6. března). Přesunut byl také světový veletrh investičních příležitostí MIPIM ve francouzském Cannes z března na začátkem června.

Epidemie ovlivňuje i akciové trhy a ekonomiku. Například italská vláda v neděli oznámila, že v příštím týdnu představí opatření v hodnotě 3,6 miliard eur (91,7 miliardy korun) na podporu ekonomiky. Částka odpovídá 0,2 procentům HDP a doplní balík 900 milionů eur určený pro nejvíce zasažené oblasti, který vláda oznámila v pátek. Nejnovější návrh má zahrnovat mimo jiné daňové úlevy pro firmy s poklesem tržeb o 25 procent.

Epidemie koronaviru a opatření, která kvůli ní země přijímají, má ale i jeden pozitivní účinek. Podle amerického Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA) se v posledních týdnech výrazně snížilo znečištění ovzduší v Číně, a to zčásti kvůli zpomalení ekonomiky. Čína minulý měsíc kvůli koronaviru pozastavila život v řadě čínských měst i provoz v některých továrnách.