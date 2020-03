Pět afghánských policistů zahynulo při úterním útoku ozbrojenců Tálibánu na bezpečnostní stanoviště v provincii Lógar ve východním Afghánistánu. Tálibán v sobotu podepsal dohodu s USA, v níž se zavázal, že nebude útočit na americké a zahraniční vojáky. V pondělí nicméně oznámil, že obnoví útoky proti afghánským bezpečnostním silám a během následujících 24 hodin ozbrojenci Tálibánu provedli více než tři desítky takových akcí, napsala agentura Reuters.

Mluvčí afghánského ministerstva vnitra v úterý informovala, že Tálibán zaútočil v 16 z 34 afghánských provincií. Podle jejích informací bylo při útocích zabito šest civilistů a dalších 14 bylo zraněno. Ztráty v řadách příslušníků bezpečnostních sil mluvčí neupřesnila.

Spojené státy se v mírové dohodě podepsané v katarském Dauhá zavázaly, že do 14 měsíců z Afghánistánu stáhnou všechny své vojáky a že odejdou i vojáci ostatních zemí NATO včetně Česka, které v Afghánistánu rovněž působí. Tálibán na oplátku slíbil, že nedovolí svým členům ani žádným jiným organizacím využívat afghánské území k útokům na USA a jejich spojence. Podpis dohody provázelo devítidenní příměří.

Po podpisu dohody mají do 10. března následovat rozhovory mezi znepřátelenými afghánskými stranami. Do té doby by měla afghánská vláda propustit až 5000 vězňů z řad Tálibánu a povstalecké hnutí by mělo pustit na svobodu tisícovku zajatců. Afghánský prezident Ašraf Ghaní nicméně v neděli odmítl propuštění členů Tálibánu jako podmínku pro zahájení jednání.