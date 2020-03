Primárkami v Kalifornii skončilo takzvané superúterý, během nějž se uchazeči o demokratickou nominaci do prezidentských voleb utkali ve 14 amerických státech.

Podle prognózy na základě částečných výsledků zvítězí v nejlidnatějším státě USA vermontský senátor Bernie Sanders, který tím má nakročeno k triumfu v celkem čtyřech státech. Jeho stranický rival a bývalý viceprezident Joe Biden podle zveřejněných částečných výsledků ovládne osm států, zejména pak na jihu USA.

Ve středu o tom s odvoláním na společnost Edison Research informovala agentura Reuters.

V Maine jsou oba kandidáti vyrovnaní, v lidnatém Texasu po sečtení dvou třetin hlasů vede Biden, jehož podpoří i Michael Bloomberg, který po úterním neúspěchu ve středu odstoupil.

Bývalý viceprezident podle částečných výsledků zvítězí v jižanských státech Virginie, Severní Karolína, Alabama, Oklahoma, Tennessee a Arkansas.

Prvenství si podle odhadů zajistí i v Minnesotě na Středozápadě USA a také v Massachusetts, kde měla silnou pozici další uchazečka o prezidentskou nominaci, senátorka Elizabeth Warrenová.

Vermontský senátor Sanders, který se označuje za demokratického socialistu, podle očekávání ovládne svůj domovský Vermont a kromě Kalifornie patrně také Colorado a Utah.

"Jsme docela naživu," prohlásil Biden ke zveřejňovaným prozatímním výsledkům během superúterý. "A nenechte se mýlit. Tato kampaň pošle (amerického prezidenta) Donalda Trumpa balit kufry," dodal.

Sebevědomě se po zveřejnění částečných výsledků vyjadřoval i Sanders. "Vyhrajeme, protože lidé chápou, že je to naše kampaň, naše hnutí, které má největší šance porazit Trumpa," uvedl senátor. "Nemůžete porazit Trumpa se stejně zastaralou politikou."

Sanders dosud platil za favorita na zisk největšího počtu delegátů ze 14 hlasujících států. Pokud by se mu podařilo vytvořit si před rivaly dostatečný náskok, mohlo by podle řady pozorovatelů úterní hlasování nominační souboj definitivně rozhodnout v jeho prospěch.

Kandidatura Bidena minulý týden zaznamenala vzpruhu v podobě jasného vítězství v primárkách v Jižní Karolíně. Na podporu jeho boje o demokratickou nominaci do prezidentských voleb navíc vystoupili někdejší starosta města South Bend Pete Buttigieg, senátorka za Minnesotu Amy Klobucharová a bývalý texaský kongresman Bete O'Rourke, kteří z volebního klání o Bílý dům již odstoupili.

Bloomberg končí

S napětím se rovněž očekávaly výsledky miliardáře Michaela Bloomberga, pro nějž bylo superúterý prvním volebním testem. Podle odhadů však Bloomberg zatím dokázal ovládnout pouze klání na souostroví Americká Samoa, které je nezačleněným územím USA. Podle agentury Reuters ve středu Bloomberg oznámil, že končí své snahy o zisk demokratické nominace do listopadových prezidentských voleb v USA. Někdejší starosta New Yorku, který vynaložil na politickou reklamu v posledních měsících přes půl miliardy dolarů (11,4 miliardy korun), podpoří v dalších bojích Bidena.

"Životaschopná cesta k nominaci již neexistuje," sdělil ve středečním prohlášení Bloomberg, který se do nominačního klání zapojil až loni v listopadu a od té doby spustil i na americké poměry nebývale intenzivní předvolební kampaň, kterou financoval výhradně ze svých vlastních prostředků. To mu umožnilo oslovovat voliče podle svých pravidel, nicméně řada jeho protikandidátů jej kritizovala za to, že se snaží demokratickou nominaci koupit.

Jeho podpora však od začátku letošního roku silně rostla až do chvíle, kdy se ocitl se svými soupeři v první televizní debatě v Las Vegas. Miliardář čelil četným útokům například kvůli údajně diskriminačním opatřením z doby, kdy byl starostou New Yorku a také kvůli svému postoji k ženám. Podle většiny komentátorů předvedl velice nejisté vystoupení, které poprvé otřáslo jeho raketovým vzestupem v průzkumech.

Bloomberg se nezúčastnil prvních čtyř volebních klání a svoje naděje vsadil na úspěch v takzvaném volebním superúterý, kde však zaznamenal neuspokojivé výsledky, podle dosud sečtených a přepočítaných hlasů získal pouze 44 volitelů z 1344, o něž se v úterý bojovalo. Ještě v pondělí před začátkem hlasování přitom prohlašoval, že s kampaní hodlá pokračovat až do letního nominačního sjezdu.

"Vstoupil jsem do souboje o prezidentství, abych porazil Donalda Trumpa," uvedl Bloomberg ve vyjádření s odkazem na nynějšího prezidenta, který usiluje o znovuzvolení. "Dnes z klání odstupuju ze stejného důvodu: abych porazil Donalda Trumpa - protože je mi jasné, že kdybych v boji setrval, bylo by obtížnější tohoto cíle dosáhnout," dodal.

Bloomberg čelil od začátku své kampaně četným Trumpovým slovním útokům a prezident velice rychle okomentoval i ukončení miliardářovy kampaně. "Mohl jsme mu říct už dávno, že na to nemá a ušetřil by si miliardu dolarů, kolik to ve skutečnosti stálo. Teď bude lít peníze do kampaně ospalého Joea (Bidena) a doufat, že si zachová tvář. To nezafunguje!" napsal prezident na twitteru.

Osmasedmdesátiletý Bloomberg je jedním z nejbohatších lidí na světě. Jeho jmění pochází zejména z mediální společnosti Bloomberg, kterou založil v 80. letech 20. století. Kromě toho, že sloužil 12 let jako starosta New Yorku, se také angažoval jako štědrý dárce pro skupiny bojující proti klimatickým změnám a za striktnější kontrolu držení zbraní v USA.