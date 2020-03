Boj Evropské unie se změnami klimatu je naprosto nedostatečný, vytkla unii švédská ekologická aktivistka Greta Thunbergová. Reagovala tak na středeční návrh Evropské komise, aby EU do roku 2050 snížila své emise škodlivých skleníkových plynů prakticky na nulu. Evropa by se tak stala vůbec prvním klimaticky neutrálním kontinentem na světě. Podle Thunbergové to ale nestačí.