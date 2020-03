V jednom z nejrespektovanějších medicínských časopisů na světě byl tento týden publikován v on-line verzi článek čínských autorů popisujících první zkušenosti s onemocněním Covid-19 ve Wu-chanu, tedy v doposud nejvíce postižené oblasti světa. Díky tomu máme pravděpodobně první velmi seriózní zprávy o tom, jak onemocnění probíhá a na co bychom se i my v Česku mohli v případě rozšíření nemoci připravit.

Autoři popisují osud 191 nemocných, kteří byli hospitalizováni ve dvou nemocnicích a do 31. 1. 2020 byli z nemocnice buď propuštěni, anebo zemřeli. Je zřejmé, že hospitalizováni byli pouze nemocní s nejtěžší formou onemocnění, a proto 28 procent z nich zemřelo. Za nejdůležitější zjištění můžeme považovat charakteristiku zemřelých. Jejich průměrný věk byl 69 let (rozmezí 63 až 76 let) a věk byl současně i velmi důležitým rizikovým faktorem fatálního průběhu onemocnění. Dalším výrazným rizikem byl stav, ve kterém byli nemocní přijati k hospitalizaci. Pakliže již v té době vykazovali známky postižení více orgánů a byli celkově ve špatném stavu, pak měli i větší riziko dalšího nepříznivého průběhu onemocnění.

Nemocní zpravidla od prvních příznaků trpěli kašlem a měli vyšší teplotu. Za týden se přidala i dušnost a během následujících dvou dnů již známky postižení dalších orgánů ve smyslu postižení plic, za další dva dny srdce a o den později i ledvin. Při nepříznivém průběhu bylo asi za dva týdny od prvních příznaků třeba zavést umělou plicní ventilaci a při nezvládnutí selhání všech dalších orgánů asi za 19 dní po začátku příznaků někteří nemocní umírali. Důležitým faktem je i délka vylučování viru. Zemřelí ho vylučovali až do své smrti, přeživší v průměru 20 dní.

Ačkoliv se české a čínské podmínky liší v mnoha aspektech, některé informace jsou pro nás důležité. Onemocnění zatím hrozí smrtí především populaci seniorů, není znám žádný specifický a ověřený lék, nemocní jsou infekční v průměru tři týdny. Karanténa ve Wu-chanu trvá již 50 dní a teprve nyní jsou přírůstky dalších nemocných nižší. V případě podobného průběhu, což není vůbec jisté, se tedy můžeme připravit na to, že různá přísná opatření mohou trvat déle než jeden měsíc, jak bylo zatím anoncováno.