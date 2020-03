Německo dá na podporu ekonomiky zasažené šířením koronaviru až půl bilionu eur, tedy téměř 13 bilionů korun. Kromě toho je připravené firmám poskytnout půjčky bez omezení - hodlá na ně tedy vyčlenit tolik prostředků, kolik bude potřeba, oznámil ministr financí Olaf Scholz. Úvěry podniky dostanou prostřednictvím státní banky KfW. "Na zvládání krize je peněz dost," prohlásil Scholz.

Stát firmám a zaměstnancům pomůže například tak, že za podniky bude platit část mzdy lidem, které by jinak musely propustit. Vláda chystá i odpouštění části daní nebo zvláštní fond na podporu investic.

Ministr také nevyloučil, že ve snaze zachránit některé firmy před bankrotem v nich stát bude muset dočasně převzít majetkový podíl, tedy je na čas fakticky částečně zestátnit. Zdůraznil ale, že zatím to není nutné. "Nasadíme všechny prostředky, které máme k dispozici," potvrdil nicméně.

Možnost, aby stát v případě nouze převzal majetkové podíly ve vybraných firmách, vládě už minulý týden doporučila skupina několika prominentních německých ekonomů. Podobný postup použili Němci i další státy světa v případě bank v době světové finanční a hospodářské krize v letech 2008 a 2009. "Přijímáme veškerá nezbytná opatření k ochraně zaměstnanců a firem," uvedl Scholz.

Podobná podpůrná opatření, byť v podstatně menší výši, už oznámila řada dalších zemí Evropské unie. Šéfka Evropské centrální banky Christine Lagardeová vyzvala, aby byla co největší. Předseda euroskupiny, tedy schůzek ministrů financí států platících eurem, Mario Centeno to v rozhovoru pro deník Financial Times přislíbil. Další kroky prý ministři oznámí v pondělí na schůzce v Bruselu.

Česká vláda chystá například daňové úlevy pro živnostníky. Většina z těchto opatření není za normálních okolností možná, protože neodpovídají pravidlům o férové hospodářské soutěži na jednotném evropském trhu. Lídři členských zemí EU už ale vyzvali Evropskou komisi, aby při posuzování, zda se nejedná o nedovolenou státní pomoc, vzala v úvahu současné mimořádné okolnosti. Komise ujistila, že tak bude postupovat.

Zároveň přislíbila, že kvůli dopadům šíření koronaviru na ekonomiku dočasně pozastaví vymáhání pravidel o šetrném hospodaření. "Jsme připraveni aktivovat klauzuli o flexibilitě v rámci Paktu stability a růstu," prohlásil výkonný místopředseda Evropské komise Valdis Dombrovskis s odkazem na rozpočtová a dluhová pravidla EU. Pakt zavazuje členské země udržovat státní dluh pod hranicí 60 procent hrubého domácího produktu nebo jej snižovat. Rozpočtové deficity zároveň nesmějí překročit tři procenta.

Slib dočasného uvolnění pravidel se nyní týká hlavně Itálie, která je v rámci EU zdaleka nejpostiženější zemí. Ekonomové považují za jisté, že její ekonomika zažije v tomto pololetí propad v důsledku přísné karantény, kterou vláda kvůli velkému počtu nakažení koronavirem zavedla. V Itálii jsou zavřené restaurace i drtivá většina obchodů, prakticky se zastavil turistický ruch. Země má přitom po Řecku druhý nejvyšší státní dluh v EU v poměru k velikosti hrubého domácího produktu.

Evropská komise zároveň oznámila, že na podporu zdravotnických opatření, malých a středních podniků a zaměstnanců, kteří by případně přišli o práci, vyčlení 37 miliard eur, tedy téměř bilion korun. "Uděláme cokoliv, co bude třeba, abychom podpořili Evropany a evropskou ekonomiku. Jsem přesvědčená, že Evropská unie tento šok překoná," prohlásila předsedkyně komise Ursula von der Leyenová.