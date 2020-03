Česká vláda není schopna včas v nynějším nouzovém stavu zajistit dostatek roušek a respirátorů pro zdravotníky a lékaře. Abychom k ní byli spravedliví, není to jen chyba českých politiků, že nedokázali odhadnout vývoj situace a neumějí organizovat nákupy. Respirátorů se nedostává prakticky všude na světě. I Spojené státy mají podle ministra zdravotnictví Alexe Azara jen jedno procento z 3,5 miliardy respirátorů a roušek, které by země potřebovala v boji proti koronaviru. K nedostatku přispívá, že jednotlivé státy zavádějí zákazy na vývoz zdravotnického materiálu a ty, kde se vyrábí, vytvářejí především zásoby pro vlastní potřebu.

A čeští vládní politici nejsou sami, kdo se poněkud topí v číslech objednaných respirátorů a roušek a kdo vzbuzuje naděje, které pak firmy musí uvádět na pravou míru. Americký viceprezident Mike Pence, pověřený v USA bojem proti koronaviru, na stanici Fox News oznámil, že si vláda u jednoho z největších světových výrobců, firmy 3M, objednala 35 milionů respirátorů typu N95.

Jennifer Ehrlichová, komunikační manažerka společnosti 3M, ale později v e-mailu novinářům uvedla, že musí "vyjasnit, že nemáme na číslo nyní zmíněné podepsaný žádný kontrakt, ale připravujeme odpověď na požadavek americké vlády".

Při pohledu na ekonomiku výroby roušek a respirátorů je tak patrná jedna věc: tento dříve z hlediska byznysu okrajový produkt se stal nyní strategickým výrobkem. A jako k takovému k němu začali v zemích, kde se vyrábí, přistupovat. Ukazuje to výborně případ Číny, která do vypuknutí epidemie koronaviru vyráběla zhruba polovinu světové produkce roušek a respirátorů.

Továrny v Číně, které patří domácím firmám, jako je BYD, nebo americkým koncernům jako 3M, mezitím podle deníku New York Times výrobu zdvanáctinásobily. Podle čínské vlády se z produkce deset milionů denně na začátku února dostaly na 110 milionů na konci února.

Problém je, že Čína zakazuje výrobky vyvážet a nakupuje zatím pro domácí spotřebu. Přitom po vypuknutí nákazy v lednu letošního roku státy a firmy z celého světa do Číny poslaly desítky milionů roušek a masek.

Čínská vláda tvrdí, že pro domácí potřebu musí vyrobit ještě 230 milionů. Povolení k vývozu zatím nedává, ale používá masky jako dary pro vlády, k nimž zároveň posílá i lékařské a chemické týmy bojující proti epidemii koronaviru. Kupuje si tím politický vliv například v Íránu nebo na Filipínách, zatímco americké firmy nemohou do USA dovézt svoji produkci z Číny a musí zvýšit výrobu doma.

Jsou ale v podobné situaci jako český výrobce respirátorů s nanovláknem Pardam. Ten loni vyrobil čtyři tisíce respirátorů, linku chtěl pomalu zavřít. Místo toho nyní staví druhou, která bude moci vyrábět měsíčně sto tisíc těchto ochranných masek, které mohou být použity vícekrát.

Americké firmy také navyšují kapacity. Jak americké veřejnoprávní stanici NPR popsal viceprezident texaské firmy Prestige Ameritech Mike Bowen, není to ale jednoduché. Firma se už jednou spálila a dostala na okraj bankrotu, když mohutně investovala do výrobních kapacit a lidí v době vrcholící prasečí chřipky. Jak rychle zájem tehdy vystřelil, tak pak opadl.

Teď má ovšem objednávku na miliardu a půl respirátorů. "Od ledna mám tak sto e-mailů a telefonátů denně. Předtím v podstatě žádné," řekl Bowen stanici NPR.

Výroba respirátorů podle Bowena zmizela z USA zhruba před patnácti lety, kdy velcí hráči jako 3M, Honeywell nebo Kimberly-Clark přesunuli výrobu do zámoří, především do Číny. Marně se snažil upozorňovat na to, aby americké nemocnice musely povinně nakupovat americké výrobky. "Před patnácti lety bylo devadesát procent pokryto americkými výrobky. Doslova během jednoho roku se ale poměr obrátil a 95 procent se jich dováželo ze zahraničí," řekl Bowen. Americká vláda teď chce tento poměr opět obrátit, to ale může trvat měsíce, možná roky.

V Česku podobná diskuse ani nevypukla. Kromě firmy Pardam a Nanologix vyrábí ještě respirátory s tolik oceňovaným českým nanovláknem firma Respilon, ale ty nemají podle Jiřího Kůse, předsedy Asociace českého nanotechnologického průmyslu, nyní tolik potřebnou vyšší ochranu s certifikací FFP3 a také se vyrábějí mimo Českou republiku.

"Respirátor BreaSAFE od Pardamu je celoprodyšný, nemá výdechový ventilek jako například 3M respirátory, který bývá slabým místem kvůli špatnému těsnění. Navíc aktivní stříbro v nanovláknové membráně zajišťuje, že zachycené bakterie a viry jsou inaktivovány a na membráně se nemnoží kolonie. Respirátor je tak možné používat dlouhodobě a opakovaně," řekl Kůs týdeníku Respekt s tím, že cena 209 korun se za poslední dva roky neměnila. Nyní ale firma nemůže uspokojit poptávku a musí čekat, jak s její produkcí naloží stát.

Česko není schopno si pokrýt svoji potřebu samo, podobně jako většina evropských států. Koronavirová krize tak ukazuje, jak dramaticky se změnila globální ekonomika a jakou roli v ní hraje Čína jako výrobce materiálu, který se v podobných krizích může stát klíčovým pro přežití.

Evropské země tak mobilizují své možnosti, jak nyní vyrábět alespoň technologicky méně náročné roušky. V Česku například kapacity své firmy Adler pro výrobu roušek nabídl podnikatel Martin Hausenblas. Adler by jich byl schopen ušít dva miliony denně. Na Slovensku začala roušky šít firma Zornica, která byla ještě nedávno před krachem.

Francouzská firma Valmy SAS, sídlící nedaleko Lyonu, nebyla schopna splnit objednávku britské vlády na dodávku milionu respirátorů, protože veškerou její produkci odebírá francouzská vláda. "Říkají mi, co mám vyrábět, a já jim to dodávám," řekl listu New York Times ředitel firmy Nicolas Brillant.

Česká vláda místo pomoci a spolupráce poslala podle vyjádření Jiřího Kůse v DVTV do českých firem prodávajících respirátory z nanovláken kontrolu z finančního úřadu.