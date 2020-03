Zákaz volného pohybu může Čechům zpříjemnit fakt, že si kromě cesty do práce nebo k lékaři můžou vyrazit i na procházku do přírody nebo do parku, pokud dodrží předepsaný rozestup alespoň dvou metrů od cizích lidí. Policisté zároveň na ulicích nebudou jednotlivé lidi zastavovat, aby zkontrolovali, jestli neporušují zákaz vycházení. V Itálii a ve Španělsku, kde zavedli zákaz volného pohybu už dřív, platí mnohem přísnější opatření.

Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) uvedl, že policie nebude podrobně zjišťovat, proč se konkrétní lidé nacházejí na ulici nebo třeba v městské hromadné dopravě. Ve Španělsku i v Itálii tomu je naopak. "Policie bude dbát na dodržování těchto pravidel," uvedla v prohlášení italská vláda. Předtím, než člověk vyjde z domu, musí vyplnit dokument, do kterého zanese důvod cesty a musí být schopen ho skutečně prokázat. Policista má následně právo to zkontrolovat, například zavolat na místo, které dotyčný zadal jako cíl své cesty. Tedy například do zaměstnání nebo k lékaři. Ve Španělsku může policie od každého požadovat vysvětlení, kam a proč jde. V obou zemích hrozí za porušení pravidel o zákazu vycházení vysoká pokuta, nebo trest vězení až na tři měsíce.

V Česku bude policie podle Hamáčka zasahovat v případě, že se lidé budou srocovat ve větším počtu, například s pivem na předzahrádkách – právě takové chování bylo často k vidění v minulých dnech. "Těm lidem hrozí to, že někoho nakazí, on pak umře a jim to bude celý život líto," prohlásil ministr s tím, že věří, že si občané rizika uvědomí.

Češi můžou jít do parku buď na zmíněnou procházku, nebo si třeba zaběhat. To druhé je povolené i v Itálii, při dodržení minimálního rozestupu jednoho metru mezi lidmi, kteří spolu nežijí v jedné domácnosti. Španělé naproti tomu nesmí ani na procházku, ani na sport, jako je běh nebo kolo. Nemůžou ani vzít děti na hřiště. Podle španělských médií zatím policisté porušení těchto pravidel řeší domluvou – média tak zveřejnily fotografie, jak policisté vyzývají cyklisty nebo lidi na procházce, aby se vrátili domů. V Itálii zase mnoho obcí veřejné parky raději uzavřelo, byť je v nich běhání nebo jízda na kole povolená.

Italové také zakázali všechny bohoslužby i svatby a pohřby. A ve svých pravidlech pamatují i na jízdu autem nebo na motorce. Na ní smí sedět maximálně jedna osoba. V autě se může sejít více osob jen tehdy, pokud je mezi nimi vzdálenost minimálně jednoho metru, pokud se nejedná o lidi, kteří spolu žijí v jednom bytě.

Premiér Andrej Babiš (ANO) opakovaně upozorňoval, že Češi, kteří se vrátili například z lyžování v Itálii a měli povinně zůstat doma v karanténě, tuto výzvu často nedodrželi. I proto v Česku počet osob nakažených koronavirem každý den stoupá. "Lidé musí zůstat doma. Jde nám o to, aby chodili pouze do práce a z práce domu, nikam nechodili, postarali se o starší lidi," prohlásil Babiš v televizi Prima s tím, že doufá, že lidé nyní už budou nová pravidla respektovat.

Česko, Itálie ani Španělsko podle všeho ještě nedosáhly vrcholu nákazy koronavirem. Počet nových případů tak bude nadále rychle stoupat. "Budou to těžké týdny. Nastal čas osobních obětí a zodpovědnosti," řekl v rozhovoru pro deník Il Corriere della Sera italský premiér Giuseppe Conte. Opatření, která jeho vláda zavedla, podporuje podle průzkumu společnosti Ipsos 62 procent lidí. Oproti minulým týdnům toto číslo rychle roste.