Slavná francouzská kavárna Café de Flore, kam chodil například filozof a spisovatel Jean-Paul Sartre nebo spisovatelka Simone de Beauvoir, nezavřela ani za druhé světové války. Minulou neděli ale už neotevřela - Francie kvůli nákaze novým typem koronaviru uzavřela všechny restaurace, bary nebo právě kavárny.

"Je smutné vidět jak jsou kavárny zavřené. Doufám, že to nebude na dlouho. Nestěžuji si, je to pro naše dobro," řekla pro agenturu Reuters Pařížanka Sophie Chardonnetová.

Francouzský premiér Édouard Philippe vedle toho nechal zavřít také knihovny, obchodní centra nebo sportovní haly. Od pondělí nefungují ani školy a univerzity.

Naopak otevřené jsou jen prodejny s potravinami a dalšími nezbytnostmi, čerpací stanice nebo lékárny. Podobná omezení jsou v moderní historii Francie bezprecedentní.

Ani tak ale nestačí. V pondělí v osm hodin večer vystoupí prezident Emmanuel Macron s projevem k národu. Očekává se, že podobně jako Itálie, Španělsko nebo i Česko uzavře Francii do celostátní karantény a omezí pohyb občanů.

Musíme zpomalit epidemii

Počet nakažených ve Francii rychle roste. Nemocných je už přes 5 400. Nemoci Covid-19, kterou koronavirus způsobuje, podlehlo 127 lidí.

Náměstek ministerstva zdravotnictví Salomon uvedl, že situace v zemi je "znepokojující". Varoval, že se "velmi rychle zhoršuje". "Počet nakažených se každé tři dny zdvojnásobuje," řekl v rozhovoru pro France Inter s tím, že počet těžce nemocných pacientů, kteří potřebují intenzivní péči, "jde do stovek".

Proto se obrátil na Francouze a vyzval je, aby co nejvíce omezili sociální kontakty. Každý z nich by se měl sám sebe zeptat na následující otázku: "Jak mohu snížit o třetinu nebo o čtvrtinu počet lidí, se kterými jsem v kontaktu?" vyzval je.

"Musíme udělat vše, co je možné, abychom zpomalili epidemii. Je to jednoduché. Zůstaňte doma," dodal. Salomon vysvětlil, že izolace opravdu funguje. Jako příklad uvedl italské městečko Codogno, kde se nákaza objevila jako první. Poprvé v pondělí se tam podle Salomona už žádný další případ nákazy neobjevil. "Toto je jasný důkaz, že omezení kontaktu mezi lidmi zastavuje šíření viru," upozornil.

Ne všichni Francouzi nová pravidla respektují a naopak je berou na lehkou váhu. V neděli se řada z nich vydala do parků nebo do zahrad v Paříži, kde se tak tvořily davy lidí. I proto se starostka Paříže Anne Hidalgová v pondělí rozhodla, že parky a zahrady ve městě zavře. "Vláda oznámila opatření, která mají snížit počet nových případů a to tím, že se co nejvíce omezí kontakt mezi lidmi. Abychom rozšířili dopad těchto opatření, pařížské parky a zahrady zavřeme," uvedla Hidalgová.

Experti podobné kroky vítají. "V tomto stadiu je nutné, aby vláda zavedla karanténu všech lidí," uvedl pro televizi BFMTV lékař Djillali Annane z nemocnice Raymonda Poincarého na předměstí Paříže.

Koronavirus se nevyhýbá ani politikům. Testy vyšly pozitivně asi 15 poslancům a každý den se objevují nové případy.

Zatím ani není jasné, zda se bude konat druhé kolo komunálních voleb naplánované na tuto neděli. První kolo doprovázela rekordně nízká volební účast. Premiér Édouard Philippe už navrhl, aby se volby přesunuly na 21. června, napsal deník Le Figaro.