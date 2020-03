Od naší zpravodajky z Bruselu - Státy EU zřejmě zakážou cizincům vstup na území Schengenu po dobu třiceti dnů. Záměr, který musí ještě schválit všechny členské státy, oznámili dnes v Bruselu šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová spolu s předsedou Evropské rady Charlesem Michelem. Evropské země se tím snaží zamezit rozšíření koronavirové nákazy mezi populací uvnitř Schengenu.

Iniciativa přichází krátce poté, co Evropská komise navrhla sérii prvních opatření na pomoc nejpostiženějším zemím. Jde mimo jiné o uvolnění rozpočtových pravidel a pravidel o zákazu státní pomoci firmám, aby země mohly financovat své ekonomiky. Brusel zároveň rozhodl o dočasném zákazu na vývoz respirátorů a dalšího kritického zdravotnického materiálu mimo země EU a dohodl se s vládami Německa a Francie, že uvolní národní omezení na export respirátorů do těžce zkoušené Itálie.

Nejnovější aktivita ostře kontrastuje s váhavým přístupem vedení EU z počátku koronavirové epidemie. "Brusel to prostě nezvládl," řekl český premiér Andrej Babiš na vládní tiskové konferenci ke koronaviru minulý týden. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch na TV Barrandov přitakával moderátorovi, jak Evropská unie zaspala a europoslanec Alexandr Vondra (ODS) si přisadil, že krizový tým Evropské komise se schází jen jednou týdně a "EU nedělá dost." Pocit, že instituce EU při nástupu pandemie selhaly, se ve veřejnosti usadil stejně jako nový virus.

Kritika zčásti míjí terč. Orgány EU nemají v oblasti veřejného zdraví exkluzivní pravomoci, a mohou proto dělat jen to, o co je požádají členské státy. Ty se podle šéfky Evropské komise Ursuly von der Leyenové na hlavní úřadovnu EU dlouho neobracely. Příkladem je i česká vláda: svoje kroky koordinovala maximálně se sousedy a do Bruselu vše oznamovala jako hotovou věc.

Hlavní tváře v čele EU však promeškaly příležitost, jež by se dala nazvat "Prodiho momentem". Když v roce 2002 Česko zasáhly ničivé povodně, tehdejší předseda Evropské komise Romano Prodi sedl do vrtulníku a v holinách a pláštěnce se proletěl nad zaplavenou zemí. Když vystoupil, řekl několik slov účasti s oběťmi a slíbil dvě miliardy finanční pomoci. V té době přitom Česko ještě ani nebylo členem EU. "Rozšíření se dnes stalo faktem," okomentoval to tehdejší český premiér Vladimír Špidla.

Prodiho nástupkyně ve funkci naproti tomu ještě v pondělí 9. března věnovala koronaviru jen půldruhé minuty při bilancování prvních sto dní nové komise, a když byla dotazy bruselských zpravodajů donucena se k epidemii vrátit, řekla pouze, že je v "úzkém kontaktu" s vedením Evropské centrální banky a pochválila svůj vlastní koronavirový tým, který se schází "jednou týdně". Bylo to přitom jen několik hodin před tím, než italská vláda vyhlásila celonárodní karanténu a zavřela zemi.

Teprve v pátek 13. března představila komise první kroky, kterými se snažila pomoci nejzasaženějším zemím. "Tehdy řekla (von der Leyenová, pozn .red.), co mělo zaznít dříve a z Říma, ne z Bruselu – že jsme dnes všichni Italové," komentoval to pro HN vysoce postavený polský euroúředník v komisi.

Ze strany šéfky unijní exekutivy přitom nejde o nedostatek empatie. Když se na turecko-řeckou hranici začaly tlačit tisíce uprchlíků a žádaly vstup do Schengenu, von der Leyenová odletěla do Řecka, aby osobně podpořila tamní úřady a zeptala se jich, co potřebují ke zvládnutí nastalé krize. Covid-19 ale vedení EU zaskočil.

Nyní koronavirový tým komise pracuje nepřetržitě a každodenně spolu mluví ministři zdravotnictví zemí EU. Začínají se však objevovat hlasy, které apelují na robustnější pomoc evropských institucí nejpostiženějším zemím. Argumentují, že eurozónní státy jako Itálie nebo Španělsko, jejichž ekonomiky měly problémy ještě před vypuknutím epidemie, potřebují slyšet od vedení ECB, že pro jejich záchranu bude uděláno cokoli. Jinak by veřejnost a politici v těchto zemích mohli dospět k závěru, že jim nezbývá, než se postarat sami o sebe – a například vystoupit z eurozóny. "Koronavirus může rozlomit Evropskou unii," napsal pro server Politico.eu Daniel Rohac z American Enterprise Institutu ve Washingtonu.