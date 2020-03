Zatímco Čína ohlásila za pondělí přírůstek 21 nových nakažených, počty v evropských zemích stoupají denně o stovky infikovaných. I podle Světové zdravotnické organizace (WHO) se ohnisko nákazy nemoci Covid-19 způsobené novým koronavirem přesunulo do Evropy.

Doktoři z čínského Wu-chanu, kde se nákaza poprvé objevila, na pondělním brífinku s novináři v Pekingu upozornili na chyby, které dříve udělali sami, a vysvětlili, jak je podle nich nejlepší s nemocí bojovat, informuje agentura Bloomberg.

Lépe se chránit

Nejzásadnější chybou je nedostatečná ochrana zdravotníků, která vede k vysokému procentu nakažených doktorů, sester a dalších pracovníků. Ve Wu-chanu se v počátcích boje s nemocí nakazily tisíce zdravotníků a nejméně 46 z nich zemřelo, píše agentura.

"V řadách našich evropských kolegů přibývají nakažení každým dnem a proporčně se to celkem podobá tomu, jak to probíhalo ve Wu-chanu," řekl Wu Tung, profesor gastroenterologie při fakultní nemocnici v Pekingu, na pondělním brífinku. "Své zdravotníky si musíme chránit," dodal.

Úbytek zdravotníků v důsledku toho, že musí být v karanténě nebo se přímo nakazili novým koronavirem, postupně představuje problém pro většinu západních zemí, kde se nemoc momentálně nejvíce šíří. USA, Itálie, ale i Česko hlásí nedostatek ochranných pomůcek v nemocnicích, zatímco počet pacientů každým dnem roste.

Nemoc je vysoce nakažlivá a nošení respirátorů či roušek je k zastavení jejího šíření naprosto klíčové. Ve Wu-chanu se ze všech lékařů nejvíce nakazilo očních lékařů a otorhinolaryngologů, tedy těch specializujících se na uši, nos a krk, uvedl na zmíněném brífinku Tu Pin, šéf oddělení intenzivní péče fakultní nemocnice v Pekingu.

"Dle mé osobní interpretace přicházeli tito doktoři do příliš blízkého kontaktu s pacienty, to je ten hlavní důvod, proč se tak snadno nakazili," myslí si Tu Pin. Podle něj je důležité lékaře vzdělávat a naučit je, jak se před nákazou efektivně chránit.

Česká vláda zdravotníkům distribuuje ochranné pomůcky, je jich ale velký nedostatek. Vláda se za to omluvila na úterní tiskové konferenci a přislíbila do pátku zásobu několika milionů těchto pomůcek, které přiveze právě z Číny.

Testovat, testovat a testovat

Nový koronavirus má v prvních dnech nákazy jen mírné příznaky, a v některých případech dokonce nemá žádné. Spousta lidí proto může nevědomky šířit nákazu dál. Podle čínských doktorů je proto naprosto klíčové otestovat co nejvíce lidí, aby se mohli nakažení izolovat od ostatních.

Testování se stalo barometrem kompetentnosti světových vlád a zdravotnických systémů, píše agentura. Za příliš pomalé testování kritizují svou vládu například američtí občané. Jižní Korea naopak dostala epidemii pod kontrolu právě díky tomu, že testovala desítky tisíc lidí denně.

Čína má nejspíše to nejhorší za sebou, měla by však podle doktorů být stále ve střehu. Země se teď soustředí na pomoc ostatním postiženým zemím, zejména Itálii. Součástí zmíněné zásilky z Číny by měly být i testovací tyčinky nutné k odběru vzorků pro test na nový koronavirus.

"Každá země má svou vlastní Covid-19 situaci. Neříkáme, že by všichni měli následovat čínský příklad, naprosto respektujeme vaše individuální kroky," řekl Wu Tung. "Ale všichni bychom to měli brát vážně, udělat nutné kroky, změnit své chování a být zodpovědní."