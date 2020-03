Většinu členů nové slovenské vlády budou tvořit dosavadní politici. Šéfem diplomacie se stane nynější velvyslanec ve Spojených státech Ivan Korčok, který před nástupem na zmíněný diplomatický post zastával v dosluhujícím kabinetu funkci státního tajemníka (náměstka) na ministerstvu zahraničních věcí. Složení příští vlády ve středu novinářům oznámil budoucí premiér Igor Matovič, jehož protikorupční hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti (OLaNO) se ziskem 25 procent hlasů přesvědčivě vyhrálo únorové parlamentní volby.

Novou vládu jmenuje prezidentka Zuzana Čaputová v sobotu. OLaNO se dohodlo na vytvoření koalice s dalšími třemi stranami, a to s populistickým hnutím Jsme rodina, dále s liberální stranou Svoboda a solidarita (SaS) a stranou Za lidi exprezidenta Andreje Kisky. Tato čtyřkoalice má v nové sněmovně ústavní většinu.

"Zřejmě nebyla tak těžká doba, kdy jedna vláda přebírala moc od druhé vlády, jako to čeká nás. Jdeme do toho s plnou zodpovědností a vědomím, že nesmíme selhat," řekl Matovič. V předvolební kampani Matovič zmiňoval kromě jiného potřebu očisty justice a policie od kauz, hned při nástupu k moci se ale bude muset zabývat řešením pandemie nového koronaviru. Počet infikovaných na Slovensku překročil hranici sto nemocných.

Matovičovo hnutí obsadí polovinu křesel v 16členném kabinetu. Například na funkci ministra životního prostředí navrhlo dosavadního poslance a někdejšího disidenta Jána Budaje, který byl během takzvané sametové revoluce v roce 1989 jedním z hlavních řečníků na protikomunistických mítincích v Bratislavě.

Ministrem vnitra se stane někdejší šéf armádní rozvědky Roman Mikulec, který stál za vyšetřováním podezření z tunelování majetku vojenského zpravodajství za první vlády bývalého premiéra Roberta Fica. V roce 2013 Mikulce policie obvinila z ohrožení utajované zkušenosti, soudy ho ale pravomocně obžaloby zprostily.

Členem nové vlády nebude exprezident Kiska, který v úterý oznámil, že kvůli zdravotním potížím nepřevezme ani mandát poslance.

Budoucí ministr zahraničí Korčok ale bude muset podle šéfa jedné z koaličních stran po návratu na Slovensko nastoupit do povinné karantény, kterou úřady v souvislosti s koronavirem nařídily pro všechny Slováky vracející se z ciziny.

"Ivan Korčok se vrátí z Ameriky, přečká karanténu a poté z něj bude skvělý ministr zahraničí. Slovensko je v těžké době, Ivan Korčok je prakticky slovenská diplomatická špička," řekl šéf SaS Richard Sulík, jehož strana Korčoka do funkce navrhla.

Nejsilnější strana v dosluhujícím kabinetu, Směr - sociální demokracie (Směr-SD) expremiéra Fica, která je u moci s výjimkou necelých dvou let nepřetržitě od roku 2006, míří do opozice. Oba koaliční partneři Směru-SD, a to Slovenská národní strana a strana Most-Híd, v únorových volbách propadli a již nebudou mít zastoupení ve sněmovně.