Litva má podobně jako Česko nařízenou karanténu kvůli epidemii koronaviru. "My jsme vojáci, tak jsme v práci," řekl v telefonickém rozhovoru s HN podplukovník Eugenijas Lastauskas, velitel centra strategické komunikace litevské armády. Tady s napětím sledují, zda a jak Rusko nebo kdokoli jiný využije nejistoty a strachu k útoku v informačním světě, kde Litevci každý den zaznamenávají několik pokusů o šíření lží a nepravdivých zpráv. Těmi se Rusko dlouhodobě snaží oslabit soudržnost spojenců v Severoatlantické alianci a Evropské unii.

"Situace je opravdu unikátní. Naši protivníci dříve používali falešné zprávy, aby vytvořili nějaký pocit nejistoty. Ale atmosféra strachu už tu je," říká Lastauskas, který před epidemií očekával spíše příval dezinformací kolem největšího cvičení Američanů v Evropě za posledních 25 let Defender 2020, které se mělo odehrávat v mimo jiné i v Polsku a v pobaltských zemích. Jeho rozsah ale byl tento týden kvůli epidemii zásadně omezen.

HN: V Česku už obvyklé ruské dezinformační kanály začaly používat téma koronaviru, aby prohlubovaly nejistotu. Zaznamenali jste i u vás v Litvě zneužití tohoto tématu?

Neustále sledujeme informační prostor. To, co vidíme v Litvě, je nárůst hledání specifických témat, která jsou spojena s koronavirem. Vidíme také pokusy vytvořit paniku, ale hodně těch pokusů provádějí jednotlivci. Vidíme falešné zprávy, ale nemůžeme v tuto chvíli říci, že je to koordinovaný pokus o destabilizaci a šíření dezinformací. Jednotlivci šíří ty zprávy z různých důvodů. Jedním z nich je strach, další je pokus využít situaci pro vlastní zisk. Organizovanou kampaň dosud nevidíme.

HN: Nejsou tedy vidět nějaké nové vzorce, příběhy nebo modely, které by se mohly opakovat někde jinde?

Poslední informační útok byl na konci ledna, a pokud jde o rozsah, neměl obdoby. 28. ledna se začala šířit informace, že americký voják, který je v Litvě v rámci jednotek NATO, má koronavirus. To, co na něm nemělo obdoby, bylo, že informace se začala šířit pomocí kybernetického útoku na zpravodajské webové portály. To jsme předtím neviděli. A k šíření byl také použit e-mail jednoho z našich spolupracovníků oddělení strategické komunikace pomocí falešných e-mailů úřadům některých měst. Viděli jsme i zprávy, že chystané cvičení Defender 2020 je určeno k tomu, aby se koronavirus šířil. Tady vidíme v pozadí nějakou koordinaci.