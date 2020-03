Situace způsobená novým typem koronaviru, který dramaticky mění život v zemi, je podle německé kancléřky Angely Merkelové vážná. Od druhé světové války podle ní Německo nečelilo výzvě, jejíž zvládnutí tolik závisí na solidárním chování obyvatel. Je proto důležité, aby lidé dodržovali opatření, která úřady v boji proti koronaviru zavedly. Tento historický úkol se dá zvládnout jen společně, řekla šéfka německé vlády v televizním projevu, kterým se obrátila na občany. Za více než 14 let v úřadu to takovýmto způsobem učinila poprvé.

"Milé spoluobčanky, milí spoluobčané, koronavirus nyní dramaticky mění život v naší zemi. Naše představa o normalitě, o veřejném životě, sociálním spolužití – to všechno je podrobeno zkoušce jako nikdy dříve. Miliony z vás nemohou do práce, vaše děti nemohou do školy nebo školky, divadla, kina a obchody jsou zavřené," řekla Merkelová na úvod zhruba 13minutového projevu, který veřejnoprávní televize ZDF odvysílala po 19:30.

"Je to vážné. Také to berte vážně. Od německého znovusjednocení, ne, od druhé světové války nečelila naše země žádné výzvě, při níž tolik záleží na společném solidárním chování," uvedla v předtočeném poselství z berlínského kancléřství.

Nyní jde podle šéfky německé vlády především o to, zpomalit postup viru. "Musíme riziko, že jeden nakazí druhého, omezit tak, jak je to jen možné," míní. Při tom je třeba vsadit především na jedno – omezení veřejného života. Zdravotnictví spolkové republiky by se totiž v případě rychlého nárůstu počtu nakažených mohlo zcela přetížit. Ve hře přitom nejsou jen abstraktní čísla, ale konkrétní lidé – otec nebo dědeček, matka nebo babička, partnerka nebo partner.

Merkelová uznává, že přijatá opatření jsou tvrdá. "Jde o omezení, která se ve spolkové republice ještě neobjevila," uvedla. V demokracii mohou být podle ní vždy jen dočasná a zdůvodnit se dají jen absolutní nutností. Právě nyní jsou ale pro záchranu životů nepostradatelná.

"Apeluji na vás: dodržujte pravidla, která teď platí," vyzvala kancléřka německé občany. Všechna státní opatření vyzní podle ní do prázdna, když země nenasadí nejúčinnější prostředek. "A tím jsme my sami," poznamenala. Základní rada je podle ní jasná – držet od sebe odstup. "Vím, jak těžké je to, co se po nás chce. Především v dobách nouze si chceme být blízko," připustila Merkelová, podle níž je ale nyní správné přesně opačné chování.

"Že tuto krizi překonáme, tím jsem si úplně jistá. Ale jak vysoký bude počet obětí? Kolik milovaných lidí ztratíme? To máme z velké části ve svých rukou," uvedla v závěru svého projevu.