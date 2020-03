Ještě před pár dny někteří odborníci předpovídali, že by Itálie mohla být z nejhoršího venku už dnes. V neděli mohl podle těchto odhadů nastat okamžik zvratu v krizi způsobené šířením koronaviru. Jenže počet nově nakažených v zemi nadále výrazně převyšuje počet uzdravených, každý den umírají stovky lidí. Premiér Giuseppe Conte se tak rozhodl výrazně zpřísnit už tak velmi tvrdá omezení, která v Itálii dosud platila.

Nejméně do 3. dubna se v Itálii zavírají všechny podniky či úřady s výjimkou těch naprosto nezbytných, jako jsou obchody s potravinami či lékárny. Fungovat má jen klíčová infrastruktura, kromě zásobování potravinami a léky jde o energetiku, poštu, banky nebo hromadnou dopravu. Ostatní firmy můžou fungovat jen tehdy, pokud budou jejich zaměstnanci pracovat z domova. Už před tímto zpřísněním byla přitom omezení volného pohybu v Itálii výrazně tvrdší než ta, která nyní platí v Česku.

"Čelíme nejvážnější krizi, jakou naše země zažila od konce druhé světové války," prohlásil premiér Conte. Podle dat, která v sobotu v podvečer oznámilo italské ministerstvo zdravotnictví, zemřelo v zemi na koronavirus jen během soboty téměř 800 lidí. Celkem tak onemocnění podlehlo 4825 osob. Momentálně je v Itálii na koronavirus pozitivně testovaných víc než 42 tisíc lidí.

"Smrt tolika spoluobčanů je bolestí, která přichází každý den znovu," prohlásil premiér. Proto je podle něj nezbytně nutné, aby Italové zůstávali doma a ven vycházeli jen v naprosto nezbytných případech. S výjimkou zajištění základního fungování země tak už mezi povolené aktivity, na rozdíl od Česka, nepatří ani cesta do práce. Italové si už nemůžou jít ani zaběhat, nebo se projet na kole, a to i kdyby tyto aktivity provozovali sami. Například venčení psa by měli omezit na nezbytně nutnou dobu a pohybovat se jen do vzdálenosti 200 metrů od svého domu.

"Pokud povolíme, přijdou další vrcholy nákazy. Jediné, na čem záleží, je zůstat doma a epidemii potlačit. Protože virus sám nemá nohy, aby se mohl šířit," připomněl profesor Roberto Burioni z milánské univerzity Vita-Salute San Raffaele.

Vláda přikročila k dalšímu výraznému zpřísnění stávajících zákazů nejen ve světle rychle stoupajícího počtu nakažených a mrtvých, ale také pod tlakem severoitalských regionů, které nákaza nejvíce zasáhla. Zavedení opatření, která následně vyhlásil Conte, oznámily o několik hodin dříve už regiony Lombardie a Piemont. Premiér nakonec rozhodl, že začnou platit v celé zemi.

Opozice ale tvrdí, že vláda zaspala a měla stávající opatření přitvrdit dřív. "Konečně, poté, co ztratili příliš mnoho dní, nás poslechli a zavírají továrny," prohlásil šéf krajně pravicové Ligy Matteo Salvini.

Premiér Conte naopak vyzývá k jednotě. "Společně to zvládneme," uvedl v poselství k národu. Podle zhruba týden starého průzkumu vládní kroky podporuje 62 procent Italů.