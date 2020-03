Česko daruje Itálii 110 tisíc roušek a respirátorů jako náhradu za materiál, který před několika dny ve skladu zabavila česká policie. Ministr zahraničí Tomáš Petříček se na tom dohodl s italským velvyslanectvím v Praze. Jak velvyslanectví informovalo, Petříček ohledně celé záležitosti posílá osobní dopis svému italskému protějšku Luigimu Di Maiovi.

"Zásilka bude odeslána do 48 hodin," sdělilo velvyslanectví. Český dar by tak měl vyřešit případ z minulých dní, kdy Česko zabavilo dodávku zdravotních pomůcek určenou Itálii. České úřady tvrdí, že původně netušily, kam měla dodávka směřovat. Itálie je zemí, která je šířením koronaviru momentálně postižena vůbec nejvíc na světě.

Česká ministerstva vnitra a zdravotnictví tento týden uvedla, že ve skladu v Lovosicích stát zabavil několik set tisíc kusů zdravotnického materiálu překupníkům, kteří s úřady licitovali o jeho ceně. Následně ale prý české vyšetřování odhalilo, že menší část tohoto materiálu, přesně 101 600 kusů, patřila Itálii. Šlo o dar čínského Červeného kříže této zemi.

"Případ je velmi složitý a týká se několika zemí. Vyšetřování by tak trvalo řadu dalších dní, ale situace v Evropě a v Itálii nesnese odkladu," řekl HN náměstek českého ministerstva zahraničí Aleš Chmelař. Podle něj z více než 101 tisíc kusů pomůcek původně určených pro Itálii byla většina roušek a menší část respirátorů. Podobný poměr bude i v dodávce 110 tisíc kusů pomůcek, kterou Česko Itálii náhradou pošle.

Firma, která měla roušky z Číny do Itálie dodat, byla podle českých úřadů okradena překupníky. Následně prý oznámila, že do Itálie dodá nový materiál. "Firma, která měla dodávku dovézt z Číny do Itálie, sdělila, že z logistických důvodů nechala zabavený materiál k dispozici českým úřadům a do Itálie pošle novou zásilku," uvedlo velvyslanectví.

Česko se tak nyní rozhodlo poslat Itálii vlastní roušky, aniž by čekalo na dokončení vyšetřování – tedy na to, jak je možné, že dodavatelská firma o zásilku určenou pro Itálii přišla a materiál se dostal k překupníkům.