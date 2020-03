Britové, podobně jako Češi, smí kvůli šíření koronaviru ze svých domovů vycházet už jen ve zcela nezbytných případech. Nařídil to premiér Boris Johnson. V zemi se tak zavírají všechny obchody kromě těch nezbytně nutných, jako jsou potraviny či lékárny. Do zaměstnání smí dojíždět jen ti lidé, kteří nemůžou pracovat z domova. Dětská hřiště v parcích zůstanou uzavřená. Podle kritiků ale nařízení přichází pozdě a Británie se už nevyhne tisícům mrtvých a obrovskému náporu na své zdravotnictví. V pondělí bylo v Británii 6650 nakažených a 335 mrtvých.

"Musím dát Britům velmi jednoduché nařízení: musíte zůstat doma. Pokud nebudete pravidla dodržovat, policie je bude vynucovat," prohlásil v televizním projevu k národu premiér Boris Johnson.

Británie až dosud v boji proti onemocnění koronaviru volila výrazně jiný přístup než většina ostatních zemí Evropy. Nechávala dlouho otevřené školy, restaurace a bary uzavřela teprve v pátek. Premiér Johnson lidem pouze doporučil, aby pokud možno zůstávali doma, ale nejednalo se o příkaz.

Johnson na základě rad svých vědeckých poradců tvrdil, že snaha koronavirus co nejrychleji vymýtit pomocí striktního zákazu vycházení může být kontraproduktivní – jednak kvůli obrovským ekonomickým ztrátám, jednak kvůli tomu, že onemocnění by sice zmizelo, ale mohlo by se v

zimě či na jaře vrátit znovu.

Vláda proto chtěla průběh nákazy pouze zpomalit a počítala s tím, že postupně onemocní velká většina Britů. Díky tomu by lidé zároveň vůči nákaze získali imunitu. Vláda nejdříve chtěla jen to, aby starší lidé zůstali doma v izolaci, což se mělo týkat také osob, které pociťovaly příznaky chřipky. Přísnější zákazy chtěla případně zavést až později během roku, aby se vyhnula případnému kolapsu zdravotnictví způsobenému nutností hospitalizovat tisíce vážně nemocných lidí.

Nakonec ale musel Johnson zavést tvrdá opatření mnohem dříve, než původně chtěl. Donutily ho k tomu analýzy expertů, že pokud by pokračoval ve svém původním přístupu, v zemi by zemřelo 250 tisíc lidí a zdravotnictví by se zhroutilo. V reakci na to vláda zavřela bary a restaurace a lidem doporučila, aby nevycházeli. Ve svých odhadech počítala s tím, že v tom případě by nemoci podlehlo 20 tisíc osob. Odborníci ale následně přišli s několikanásobně vyššími odhady a zdravotnictví by podle nich čelilo masivnímu náporu pacientů.

Podle britských médií Johnson i tak váhal s přijetím nynějších drastických opatření, kolegové ve vládě ho ale přesvědčili. Například ministr zdravotnictví Matt Hancock prý chtěl, aby vláda jednala mnohem dřív.

"Možná je příliš pozdě na to, abychom se vyhnuli osudu Itálie," prohlásil bývalý ministr zdravotnictví za Johnsonovu Konzervativní stranu Jeremy Hunt s narážkou na zemi, která je epidemií zasažena nejvíc a jejíž zdravotnictví je přetížené.

Johnson nyní také zakázal veřejná shromáždění více než dvou osob, pokud nejde o členy stejné rodiny nebo domácnosti. Policie bude dohlížet na to, jestli se lidé nesrocují. "Není pochyb o tom, že každý z nás je součástí tohoto boje. Každý z nás je povinen se přidat, abychom zastavili šíření nemoci," prohlásil Johnson.