Spojené státy mají poprvé více než sto mrtvých za den kvůli epidemii koronaviru a více než čtyřicet tisíc oficiálně registrovaných nakažených. Zároveň jsou uprostřed patnáctidenního omezení sociálního kontaktu, které vyhlásila federální vláda Donalda Trumpa. Ten sám ale začal uvažovat nahlas na tiskové konferenci o tom, že by příští týden nějakým způsobem omezení zmírnil, protože podle něj a části jeho poradců hrozí, že přijatá omezení způsobí ekonomice větší škodu, než by vznikla, kdyby tato nařízení nebyla přijata. Podle epidemiologů jsou ale Spojené státy teprve na počátku prudkého nárůstu nemocných.

Připomíná to poněkud diskusi, kterou v Česku svým článkem pro HN rozvířili bývalí šéfové centrální banky Zdeněk Tůma a Mojmír Hampl.

Američtí zdravotničtí experti hovoří o tom, aby opatření pro snížení počtu nakažených byla účinná, měla by platit delší dobu, ne jen dva týdny. Navíc, některé státy jako New York nebo Kalifornie přijaly vlastní omezující opatření, takže postup v USA rozhodně není jednotný. Experti si netroufají odhadovat, jaký průběh bude epidemie v Americe mít. Nejspíš se také bude hodně lišit podle jednotlivých regionů, epicentry jsou v tuto chvíli New York a severní část západního pobřeží. Nemoc se postupně šíří do vnitrozemí.

Bílý dům podle deníku Wall Street Journal zvažuje cílená opatření, která by umožnila fungovat alespoň části ekonomiky, která se rychle propadla do recese, ztratila miliony pracovních míst a investoři přišli o biliony dolarů. Debata se vede o zákazu pohybu pro seniory a nemocné, zatímco mladší lidé by měli možnost v nějaké míře fungovat.

Deník Washington Post s odvoláním na své zdroje také uvádí, že se opravdu uvažuje, že některé restrikce se od 30. března, kdy končí patnáctidenní federální omezení, uvolní. Podle deníku roste uvnitř týmu v Bílém domě kvůli této diskusi napětí a prezident je netrpělivý a pod tlakem konzervativní části republikánů i byznysu, aby restrikce zmírnil. Ve hře je například varianta, že by se do práce vrátili lidé ve věku pod čtyřicet let v první vlně a potom postupně ti, kterým je čtyřicet až padesát.

Diskuse to není jednoduchá, model britské Imperial College předvídá v USA 2,2 milionu mrtvých v epidemii, pokud se žádná opatření nepřijmou. Konzervativci v Bílém domě si mezi sebou údajně posílají týden starý článek Richarda Epsteina z Hooverova institutu. Autor předpokládá, že si epidemie nevyžádá v USA více než 500 životů. To je ovšem číslo, které Amerika překonala už v pondělí.

Ekonomický poradce Bílého domu Larry Kudlow v televizi CNBC řekl, že se blíží moment, kdy je třeba si položit otázku, zda přijatá omezující opatření nedělají více škody než užitku. "Bude třeba udělat těžká rozhodnutí," řekl Kudlow. Pro brzký návrat - v řádu týdnů - do práce méně ohrožených skupin se vyslovil na Twitteru například i Lloyd Blankfein, bývalý šéf investiční banky Goldman Sachs, protože „rozdrcení ekonomiky, pracovních míst a morálky je také zdravotnické téma – a mnohem víc“.

Bývalý šéf týmu ekonomických poradců Donalda Trumpa Casey Mulligan, působící nyní na Chicagské univerzitě, v deníku New York Times řekl, že snaha zpomalit šíření viru by mohla mít větší ekonomické následky, než kdyby se proti šíření nedělalo nic. Navrhuje nějakou střední cestu. "Je to trochu, jako když zjistíte, že sex může být nebezpečný. Taky nejdete ven a nezačnete lidem zakazovat, že by už nemělo být víc sexu, ale měl byste lidem poradit, aby byl ten sex bezpečnější," řekl Mulligan.

Deník Wall Street Journal cituje profesora ekonomie a práva W. Kipa Viscusiho, který se dlouhodobě zabývá výpočty "statistické ceny života", které používá federální vláda při odhadu dopadů svých různých rozhodnutí. Podle jeho odhadu je statistická cena lidského života 10 milionů dolarů. V jeho výkladu to znamená, že komunita sto tisíc Američanů by zaplatila v průměru sto dolarů na osobu, aby se omezilo riziko, že někdo z této skupiny bude náhodně zabit nějakou událostí.

Problém ovšem je, že koronavirus Covid-19 je pro vědce tak neznámou veličinou, že se jim těžko dělají jakékoli odhady. Podle deníku New York Times převažuje mezi ekonomy názor, že předčasné uvolnění omezujících opatření by jen vedlo ke kolapsu zdravotnictví a ještě horším škodám v dlouhodobějším horizontu.

Jenže dokonce i guvernér epidemií nejpostiženějšího amerického státu New York Andrew Cuomo začal veřejně hovořit o tom, že je třeba přemýšlet, kdy a jak se začít vracet k běžnému hospodářskému životu.

Epidemiologové ale považují tyto úvahy za předčasné. Poradce Bílého domu a šéf epidemiologického týmu vlády Anthony Fauci hovoří o "několika dalších týdnech", než se lidé budou moci začít vracet k normálnímu stylu života.