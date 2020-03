Koronavirus ovlivňuje životy Čechů i na druhém konci světa. Stovky tuzemských občanů uvízly na Novém Zélandu a marně čekají na letadlo domů. Aerolinky začaly rušit lety v důsledku zavírání hranic a Zéland je jedním z mnoha států, který na své území přestal pouštět turisty. Ačkoliv se ostrovnímu státu nákaza dlouho vyhýbala, v posledním týdnu se počet nakažených vyšplhal na téměř tři stovky. Zavření hranic proto bylo jedním z razantních opatření, ke kterým vláda přikročila. Většina aerolinek do Česka poté úplně přestala létat. Lidé, kteří na Zéland přiletěli na dovolenou nebo za prací, se teď proto nemohou vrátit domů. "V současné době už je velmi těžké dostat lidi do některého z odlétajících letadel, návrat je již velmi komplikovaný," říká zakladatel portálu o Novém Zélandu VisitKiwi.cz Tomáš Šapovalov.

Naději skýtá evakuační let, který česká vláda aktuálně domlouvá ve spolupráci s Maďarskem, Slovenskem a Rakouskem. Všechny tři státy chtějí společně evakuovat občany, kteří zůstali nejen na Zélandu, ale i v Austrálii. Zatím však není jasné, kolik lidí letadla zvládnou přepravit. Zájemců, kteří se snaží dostat z obou zmíněných zemí, je kolem pěti set. Plán evakuace by měl být připraven do konce týdne. Detaily bude během čtvrtka řešit ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) s rakouským ministerstvem. "Konkrétní letadlo ještě nemáme, ale řešíme to," říká mluvčí ministerstva Mariana Wernerová.

K dispozici jsou už jen komerční lety letecké společnosti QatarAirways do sousedních evropských států, třeba Německa nebo Rakouska. Není však vůbec jisté, že letadla skutečně odletí a že vyjdou všechny navazující spoje, protože cestou z Oceánie do Evropy je vždy potřeba přestupu. Některé lety navíc stojí desítky tisíc korun, tedy mnohonásobně víc, než je běžné. Často přitom létají přes Austrálii, která ale zakázala přestupy. Další problém je, že letadla odlétají z města Auckland, které se nachází na severním ostrově. Ti, kteří pobývají na jižním ostrově, se tam nemají jak dostat. Vnitrostátní lety už turisty nepřepravují a trajekty jsou přeplněné.

"Návrat domů mi v tuto chvíli připadá jako nejlepší řešení, ale v současné situaci neseženu letenku, která by mě finančně nezruinovala. Ale i kdyby se našla cenově dostupná letenka, nikdo mi nezaručí, že se let nezruší," říká jednadvacetiletý Tomáš Zelenka, který na Zéland přicestoval na začátku března. V současné době přebývá v autě na parkovišti bez přístupu k elektřině a čeká, jak se situace dál vyvine.

Pokud se lidé nutně nepotřebují vrátit domů, měli by podle Tomáše Šapovalova z VisitKiwi.cz zůstat a přizpůsobit se životu v karanténě. Ta platí na Zélandu od středy. Znamená to, že byly zavřeny všechny školy či restaurace a zůstaly otevřeny pouze obchody s potravinami nebo jiným nutně potřebným zbožím. Lidé mají chodit pouze do práce, jinak mají být doma. Rozdíl mezi situací v Česku je ten, že zde mnoho lidí nenosí ochranné roušky.

"Nosit roušku tu je skoro hanba, kdo ji má, je okolím považován za nakaženého a prý i terčem posměchu. Je zajímavé, že už týdny jsou ochranné pomůcky vyprodané. Kde je lidi nosí, to je nám záhadou, viděli jsme v nich jen pár Asiatů na trajektu," říká Jiří Poloch, který je na Zélandu společně s manželkou. Vláda ostatně nošení roušek zdravým lidem ani nedoporučuje, větší důraz se zde klade na časté mytí rukou. Lidé by také neměli používat auto, pokud se nechtějí dostat do zaměstnání nebo do obchodu s potravinami. Povolené jsou pouze procházky v okolí bydliště.

Přiletěla na svatbu, musela zůstat

Každý rok vycestuje na Zéland 1 200 Čechů v rámci programu working holiday. Tato víza jim platí rok od vstupu do země. Pokud jim propadnou a nebudou se moct dostat domů, imigrační úřad by jim měl platnost prodloužit. Prodloužení jiného druhu víz však řeší i turisté, kteří zde plánovali pobýt třeba jen pár týdnů. Například dvaasedmdesátiletá Ludmila Matiášiková přiletěla na Zéland v únoru na svatbu svojí dcery Andrey Zoltanové. "Měla letět přes Koreu, což již v té době nebylo vzhledem k šířící se nákaze vhodné. Let byl navíc později stejně zrušen. Momentálně proto čeká na víza, která zatím nemá, protože čeká na výpis z rejstříku trestů," říká Zoltanová.

Krušné chvilky zažívá také spousta cestovatelů, kteří na Zélandu žijí v autech. O karanténě se od vlády dozvěděli 48 hodin dopředu. Věděli, že mnohé kempy, ve kterých přespávají, se budou zavírat. Měli tedy pouhé dva dny na to přesunout se do normálního ubytování. Organizace CzechKiwis proto cestovatele vyzvala, aby auto vyměnili za normální ubytování. "Co se ubytování týče, řada turistických ubytování se přetváří na trvalejší ubytování pro ty, kteří na Zélandu zůstávají. Věříme, že se většině lidí podaří najít ubytování v rozumné cenové relaci ať už využitím nabídek hostelů nebo tím, že si pronajmou celý dům, který budou sdílet ve větším počtu lidí a budou se tam izolovat," říká Lukáš Nápravník z organizace CzechKiwis.

Počet nakažených roste i díky většímu počtu testů. Během středy zvládl Nový Zéland otestovat dva tisíce lidí. Během čtvrtka se objevilo 78 nových případů. Většina z téměř tří set nakažených jsou lidé, kteří se vrátili ze zahraničí nebo jejich rodinní příslušníci. Sedmadvacet nakažených se již uzdravilo.

Čeští cestovatelé doufají, že vládě nebude trvat dlouho let vyslat. "To, že mám v současné době práci a střechu nad hlavou se může do měsíce změnit. Pracovní víza mám vázána na konkrétního zaměstnavatele a město, proto se nemohu přestěhovat a najít si práci jinde. A v současné chvíli nikdo nedokáže říct, jestli vláda změní podmínky tak, abychom mohli pracovat kdekoliv na Novém Zélandu. Ve chvíli, kdy přijdeme o sponzorovanou práci, nebudeme moct legálně pracovat a úspory nám dříve či později dojdou," říká cestovatelka Olga Bastýřová.