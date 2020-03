Hlavní sezóna jahod se blíží. Každý rok se do Francie nebo do Španělska vydají tisíce sezónních pracovníků ze severu Afriky nebo nových členských států EU, aby je pomohli sklidit. Letos ale kvůli epidemii koronaviru nemohou vycestovat. Hrozí tak, že některé druhy ovoce a zeleniny shnijí na polích, protože je nebude mít kdo sklidit.

Francouzský ministr zemědělství Didier Guillaume se proto obrátil na všechny Francouze, kteří aktuálně nemohou chodit do práce, aby jako brigádníci pomohli se sklizní.

"Vyzývám všechny, kteří jsou zavřeni doma a nemohou pracovat, aby se přidali k armádě francouzského zemědělství," prohlásil.

Podobně jako Češi, tak i Francouzi jsou v karanténě. Doma jsou tak recepční, číšníci nebo třeba kadeřníci a další. Ti všichni by se podle něj mohli zapojit do zemědělských prací. "Kadeřník nyní nemůže pracovat. Nemohl by jít na pole, nebo sklízet ovoce, jahody, nebo třeba jít do potravinářské firmy skládat jogurty do krabice?" položil si řečnickou otázku ministr.

Francouzští zemědělci odhadují, že jim chybí až 200 tisíc lidí, kteří by jim pomohli v sadech, ve sklenících nebo na rozlehlých lánech. Zemědělský svaz FNSEA uvedl, že připraví opatření, která by měla zajistit bezpečnost všech nových brigádníků. Ti by tak při práci museli dostat například ochranné obleky a také dodržovat potřebné rozestupy, aby se nenakazili koronavirem.

Svaz už také vytvořil online platformu s názvem "Des bras pour ton assiette", tedy volně přeloženo "Ruce pro tvůj talíř", která má propojit zájemce o brigádu s farmáři. "Je to něco jako Meetic (aplikace fungující jako seznamka, pozn .red.), nebo Blablacar (aplikace na sdílení aut) pro práci v zemědělství," řekla k tomu Christiane Lambertová, šéfka FNSEA. Upozornila, že kvůli uzavření Schengenu a také kvůli dalším cestovním omezením nepřijedou letos Poláci, Rumuni, Maročané ani Tunisané. "Pokud naši výzvu nikdo nevyslyší, tak naše zelenina a ovoce zůstanou na polích, což poškodí celý sektor," dodala.

Do pátku se přihlásilo přes 40 tisíc dobrovolníků.

Problémy ve Španělsku

S nedostatkem pracovníků se potýká také Španělsko, největší evropský producent jahod. "Můžete mít špatnou úrodu, ale když 80 procent vaší produkce je připraveno na sklizeň a není tu nikdo, kdo by to udělal, tak se cítíte bezmocní," řekl pro agenturu Bloomberg Cristóbal Picón, který u města Huelva na západě Španělska pěstuje jahody a borůvky. Běžně mu přitom pomáhá 200 pracovníků hlavně z Maroka nebo Rumunska, letos sehnal ani ne sto brigádníků z okolí. To ale na sklizeň jahod, která má brzy vrcholit, nebude stačit.

Tyto obavy sdílí další farmáři po celé Evropě, kteří pěstují všechno od rajčat přes cibuli po hrášek až k salátům. Všichni se obávají, co se stane s jejich plodinami, až pokročí jaro a přijde léto. Kvůli nedostatku pracovních sil hrozí, že se mnozí spotřebitelé možná budou muset obejít bez čerstvé zeleniny a ovoce.

"Městům možná budou brzy chybět," myslí si Sébastien Heraud, farmář z Dordogne v jihozápadní Francii. "I ti, kteří sklidí, mají problémy je prodat," podotýká s tím, že někde jsou z obav z šíření koronaviru zakázány i venkovní, farmářské trhy.

Na nedostatek sezónních pracovníků si stěžuje i Thomas Syring, který provozuje farmu v Beelitzu asi 50 minut na jih od Berlína. "Situace je pro zemědělce velmi napjatá," řekl pro francouzské rádio RFI Syring, který pěstuje hlavně chřest. Běžně zaměstnává 60 lidí z Rumunska, Bulharska a Polska. Letos jich dorazilo jen deset.

"Nyní je ještě zima, což zpomaluje růst chřestu. Ale nejpozději za týden začne chřest vyrůstat z půdy a růst," varuje s tím, že ho pak nebude mít kdo sklidit.

Italská asociace farmářů Coldiretti odhaduje, že chybí až sto tisíc zahraničních pracovníků. Do Německa zase každý rok v březnu přijíždí za brigádou v zemědělství 30 tisíc lidí, v květnu až 80 tisíc. Problémy má i Česko. Chybí lidé, kteří by vysázeli chmel nebo zeleninu.

Také Německo nebo Rakousko už vytvořily zvláštní webové stránky, kde mohou zájemci najít brigádu v zemědělství. V sousedním Rakousku se už přihlásilo sedm tisíc lidí, potřeba jich je ale třikrát víc. "Potřebujeme každou pomocnou ruku," obrátila se na veřejnost s prosbou rakouská ministryně práce Christine Aschbacherová.

Až dvě třetiny čerstvých jahod, polovina mandarinek a třetina pomerančů a citrónů, které se prodávají v českých obchodech, pochází ze Španělska. Odtud do tuzemska putuje také nejvíce zeleniny, v roce 2018 to bylo přes 137 tisíc tun, zejména salátové okurky, rajčata, papriky a melouny.