Rakousko rozdá svým občanům tento týden miliony roušek, napsal britský deník Financial Times. Rakouská vláda vedená kancléřem Sebastianem Kurzem v pondělí uvedla, že nošení roušek bude v zemi časem povinné.

Nejprve budou roušky povinné v obchodech s potravinami a v dalších provozovnách, které jsou nadále otevřené, tedy třeba v lékárnách.

Jak uvádí rakouská vláda, tak ve "střednědobém horizontu" je lidé budou povinně nosit i jinde na veřejnosti. "Našim cílem je, aby lidé nosili roušky všude tam, kde dochází ke kontaktům mezi lidmi," řekl kancléř na tiskové konferenci. Na otázku, kdy přesně to bude, kancléř uvedl, že situace na světovém trhu s podobnými ochrannými pomůckami je "napjatá". Proto budou úřady akceptovat i podomácku vyrobené roušky.

Roušky dostanou zdarma občané u vstupů do supermarketů, oznámil Kurz. Nejpozději by je supermarkety měly dostat do středy. "Děkuji velkým řetězcům v Rakousku, kteří s námi spolupracují a vzaly si na starost distribuci roušek," řek Kurz.

Podle Kurze je to velká změna, ale nutný krok, který pomůže dostat epidemii pod kontrolu. Změny, které přinutí lidi zakrývat si ústa a nos, podle vlády budou mít dopad na přenos viru.

"Není to součástí naší kultury. Takže je to pro nás velká změna. Je nutné, abychom udělali tento krok, který povede k snížení přenosu koronaviru," citovala agentura DPA Kurzova slova.

Povinné nošení roušek je součástí širšího balíku opatření, které mají zabránit dalšímu šíření viru v Rakousku.

Kancléř vedle toho oznámil, že jeho země plánuje otestovat reprezentativní vzorek dvou tisíc lidí. Doufá, že díky tomu se jí podaří přijít na to, jak velká část populace už byla vystavena viru. Kurz dodal, že Rakousko je tak vůbec první evropskou zemí, která podobné šetření udělá. Výsledky by měly být k dispozici ke konci tohoto týdne.

Rakousko už zavřelo školy, restaurace, bary a také divadla či kina. Otevřené zůstávají jen prodejny potravin a dalších nezbytností. Vláda vybízí Rakušany, aby co nejvíce zůstávali doma a pokud to je možné, aby i z domova pracovali.

Země zaznamenala přes devět tisíc lidí nakažených novým typem koronaviru. Na chorobu Covid-19, kterou virus vyvolává, zemřelo 108 lidí. Asi tisícovka lidí s těžším průběhem je nyní v nemocnici. Přes 190 pacientů pak leží na jednotkách intenzivní péče.

Rakousko nebo Česko či Slovensko nejsou jediné země, které se rozhodly vsadit na nošení roušek na veřejnosti. Od pondělí jsou povinné také ve Slovinsku.