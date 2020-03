Sedmadvacetiletý Ernesto Passanta provozuje v Neapoli firmu Olympia, která šije svatební šaty. Teď, v čase pandemie koronaviru, ale vyrábí rodinný podnik místo šatů roušky a produkci chce navýšit až na osm tisíc roušek týdně. Pokrývky nosu a úst šije i ze zbytků látek, které nepoužil na svatební šaty. "Je to zahanbující, když se dozvídáme o tom, že doktorům roušky chybí," uvedl Passanta pro americký deník Wall Street Journal.

"Nejdřív jsme celou situaci podceňovali. Nepochopili jsme, jak je situace vážná, a proč je nutné přijmout tak přísná opatření, která omezují naši svobodu," řekl v narážce na karanténu. Svůj původní názor ale změnil. "Epidemie koronaviru není jen problémem severu Itálie, ale celé země," vysvětluje.

Mnozí mu dávají za pravdu. Epicentrem koronavirové epidemie je sice stále sever země, hlavně pak průmyslová Lombardie s finančním centrem, Milánem. Jenže nákaza postupuje i na jih Itálie, který je mnohem chudší a méně rozvinutý a i zdravotnictví je tam na nižší úrovni.

Chybí ochranné pomůcky o ventilátory

Na severu Itálie žije a pracuje řada lidí z jihu. Kvůli epidemii se mnozí z nich ale narychlo vrátili domů. Sebou si ale v některých případech přivezli i nákazu novým typem koronaviru. "Zastavte se a vraťte se," vyzýval je často marně Michele Emiliano, který stojí v čele Apulie. "Vystupte na prvním nádraží, nenastupujte do letadel směr Bari nebo Brindisi, otočte svá auta, vystupte z autobusu na příští zastávce. Nepřinášejte epidemii, která zasáhla Lombardii, Benátsko a Emilii-Romagnu do Apulie," obracel se na ně.

Někteří z nich vyslechli rady úřadů a zůstali doma v izolaci. Jiní ale navštívili své příbuzné. Nevědomky je tak vystavili nákaze. Lékaři z jihu Itálie uvádí, že právě kontakt s příbuznými hrál při šíření nákazy na jihu klíčovou roli. "Řada pacientů se nakazila od členů své rodiny, jež se vrátili z Lombardie," uvedl pro deník Wall Street Journal Giovanni Migliore, ředitel nemocnice v Bari v regionu Apulie.

Na jihu je zatím nejhorší situace v Neapoli a v jejím okolí, kde na relativně malém prostoru žije více než milion lidí. "Situace na jihu se může dramaticky zhoršit. Následujících deset dnů bude peklo," obává se Vincenzo de Luca, který stojí v čele regionu Kampánie, jehož metropolí je právě Neapol. "Je tu reálná možnost, že na jihu dojde k tragédii," dodal ve svém otevřeném dopise pro italskou vládu. Experti očekávají, že do poloviny dubna se počet nakažených v Kampánii zdvojnásobí na tři tisíce.

Šest nejjižnějších regionů má podle hodnocení italské vlády z celé země vůbec nejhorší úroveň zdravotnictví.

Tamní úřady se nyní snaží co nejrychleji připravit na zdravotní pohotovost. Zvyšují počet lůžek na odděleních intenzivní péče a přestavují nemocnice tak, aby některé z nich mohly přijímat pouze pacienty s koronavirem. Tak postupuje například Apulie. Z celkového počtu 57 nemocnic jich deset zdravotníci vyčlenili jen pro lidi nakažené virem.

Podobně jako jinde v Evropě i na jihu chybí ochranné pomůcky a vybavení do nemocnic jako jsou třeba plicní ventilátory. Tamní úřady se je snaží získat, ale kvůli napjaté situaci na světovém trhu se jim to zatím příliš nedaří. Mnozí na jihu si stěžují, že lékařské vybavení, které jim stát slíbil, nakonec skončilo na těžce zkoušeném severu, popisuje deník Wall Street Journal.

Mafie může situaci využít

Také hospodářské potíže cítí obyvatelé chudšího jihu stále citelněji. Karanténa tvrdě dopadá na 3,7 milionu Italů, kteří pracují v šedé ekonomice. Velká část z nich žije právě na jihu.

Jen stěží se nyní dostanou k podpoře v nezaměstnanosti. "Mnoho lidí na jihu žije ze dne na den. Pracují příležitostně, třeba vykládají nákladní vozidla a podobně. Proto jsou nyní v tísni," uvedl pro agenturu Bloomberg Stefano Paoloni, lídr policejních odborů.

Jižní regiony Kampánie, Kalábrie a Sicílie mají vůbec nejvyšší míru nezaměstnanosti v celé Itálii. Zhruba pětina všech lidí je tam bez práce. Mezi mladými lidmi ve věku od 16 do 24 let je nezaměstnaných až polovina.

V některých městech na jihu se už objevily případy, kdy lidé nechtěli zaplatit za své nákupy, protože nemají peníze. Italská vláda už pro potřebné vyčlenila 400 milionů euro (zhruba 10,3 miliardy korun), které půjdou na zvláštní poukázky na jídlo. Experti varují, že podobnou situaci mohou lehce zneužít i mafie jako třeba kalábrijská ‘Ndrangheta, která může "zaměstnat" řadu lidí a pomoci jim tak vydělat si na živobytí. Že mafie využije pandemii je přesvědčen i známý italský spisovatel Roberto Saviano, který napsal knihu o mafii Gomora. "Kam mafie investovala v posledních dekádách? Do firem, které provozují jídelny, svoz odpadu či recyklaci, dopravu, pohřební služby nebo distribuci potravin a pohonných hmot," uvedl pro deník La Repubblica. Podle něj tak mafie nyní ví, co lidi mají, a co potřebují. "Dá jim to, ale za svých podmínek," dodal.

Zatím není jasné, jak dlouho potrvá celostátní karanténa, kterou doprovází i uzavření podniků a služeb, které nejsou nezbytné pro chod státu. Ministr zdravotnictví Roberto Speranza se zatím rozhodl prodloužit karanténu nejméně do Velikonoc. Je ale vysoce pravděpodobné, že ani to zřejmě nebude stačit.

Premiér Giuseppe Conte mezitím připravuje další balíček na pomoc italské ekonomice. Jeho objem dosáhne až na 33 miliard dolarů.