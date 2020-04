Zatímco řada zemí po celém světě uzavřela hranice a nemocnice se potýkají se záplavou lidí nakažených nemocí Covid-19, jedny z nejrepresivnějších společností bývalého Sovětského svazu žijí dál jako dřív - a jejich vůdci svým národům předepisují neortodoxní léčbu a léky proti koronaviru, napsal zpravodajský server CNN.

Vezměme si například Bělorusko, malou zemi vmáčknutou mezi Rusko a Polsko. Prezident Alexandr Lukašenko zatím veškeré obavy z koronaviru odmítá a svému lidu vzkázal, že hokej, vodka a baňa - tedy tradiční sauna - jsou nejlepším lékem. Vůdce, který už je více než čtvrt století u moci v zemi s 9,5 milionu obyvatel, také zavedl jen minimum opatření, která by koronaviru zabránila v dalším šíření.

Restaurace, parky a bary zůstávají otevřené. Hromadné sportovní akce dál běží a přitahují stovky diváků navzdory doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO), aby si lidé od sebe drželi odstup. Sám Lukašenko nijak neomezil svá veřejná vystoupení a v sobotu si byl zahrát hokej.

"Je lepší zemřít ve stoje než žít na kolenou," prohlásil v rozhovoru pro státní televizi. "Hokejové kluziště je jako lednice, je to zdravé a nic není lepšího než sport," dodal. "Led je pravou léčbou proti virům."

Bělorusko oficiálně ohlásilo jen kolem stovky případů nákazy a jedno úmrtí. Ale Lukašenkovi kritici tyto statistiky zpochybňují a varují, že vláda počty úmyslně snižuje před letošními prezidentskými volbami.

Dalším Lukašenkovým doporučením, jak bojovat proti viru, je pít vodku, která "virus otráví", anebo jít do sauny. "Už jsem jednou říkal, že lidé, kteří bojují s různými viry, by měli jít do sauny. A na koronavirus to platí taky, protože - jak mě informovali experti - nemá rád vysoké teploty a při 60 stupních Celsia umírá," dodal Lukašenko. "Když jdete do sauny, měli byste si nejen umýt ruce, ale také vypít panáka vodky."

Podle odborníků nicméně neexistují žádné jednoznačné důkazy, že koronavirus je možné zvládnout s pomocí vysoké teploty.

Bělorusko také zatím neuzavřelo své hranice a nezastavila se ani práce. V tomto ohledu si Lukašenko podle svých slov vzal příklad z amerického prezidenta Donalda Trumpa, který prohlásil, že lék na Covid-19 by neměl být horší než nemoc sama.

"Jeho poslední prohlášení se mi hodně líbila," řekl Lukašenko o Trumpovi. "Prohlásil: 'Jestli se okamžitě nevrátíme do podniků a nezačneme pracovat, pak víc Američanů umře kvůli nezaměstnanosti než na koronavirus.' Teď už snad chápete, proč jsem nenechal zavřít továrny."

Také další autoritářští vůdci postsovětských států se vydali cestou ignorování rizik koronaviru. V Tádžikistánu se prezident Imomali Rachmon dál objevuje na veřejnosti a v polovině dubna plánuje svolat parlament. Minulý týden se Rachmon, kterého vládní zprávy titulují "zakladatel míru a národní jednoty a vůdce národa", navštívil města, která se účastní celonárodního projektu zkrášlování, a rozdával dárky sirotkům.

Rachmon také neodvolal mohutné oslavy perského Nového roku a sám se jich 22. března zúčastnil na stadionu ve městě Chudžand. Vládní média zveřejnila záběry ukazující davy lidí, kteří se přišli podívat na malebnou choreografii a poslechnout si projev svého vůdce.

Tádžikistán ale koronavirus zcela nepomíjí, byť zatím země oficiálně neohlásila žádný případ nákazy; 19. března byla přerušena všechna mezinárodní letecká spojení a Rachmon nedávno jednal se svým kyrgyzským protějškem o opatřeních, jak virus zastavit.

Turkmenistán přijal odlišný přístup. Této izolované republice vládne prezident Gurbanguli Berdymuhamedov, který si vybudoval značný kult osobnosti a ve svých spisech, jež jsou povinnou četbou pro státní úředníky, propaguje tradiční medicínu.

Tamní úřady zakázaly používat slovo koronavirus. Nesmí se objevit na stránkách a v relacích státních médií, ale ani ve zdravotnických brožurkách distribuovaných ve školách či nemocnicích. Kdo zakázané slovo použije na veřejnosti, může být zatčen.

Nepříjemnosti s policií si v ulicích turkmenských měst vyslouží také ti, kteří nosí roušky, uvádí reportér rozhlasové stanice Azatlyk, která je turkmenskou pobočkou Rádia Svobodná Evropa / Rádia Svoboda (RFE/RL).

Třináctého března se vláda na svém zasedání vůbec nezmínila o koronaviru nebo nemoci Covid-19, kterou způsobuje, ale zahrnula rozsáhlé pojednání na téma významu pálení juzarliku, což je místní název routy stepní, coby prevence nakažlivých nemocí.

Zatímco se ostatní světoví představitelé snaží přijít na to, jak zastavit pandemii, Berdymuhamedov dál tráví čas tím, co je jeho největší vášní: jízdou na koni. V neděli turkmenská státní tisková agentura oznámila, že prezident strávil víkend v jezdeckém středisku, kde se vydal na projížďku na koni, a pak začal pracovat na nové knize.