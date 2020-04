Fotografie z nemocnice Infantky Leonor v Madridu nedávno obletěly celý svět. Byly na nich pacienti s koronavirem, kteří kvůli náporu epidemie museli ležet na zemi, kde dostávali infuze nebo další léky. Nyní to vypadá, že situace je o něco málo lepší, protože v posledních dnech do nemocnice dorazilo méně nakažených, než se čekalo. "Dnes je to vůbec poprvé, co věřím, že virus dokážeme porazit," řekla jedna dlouholetá a zkušená lékařka redaktorům španělského deníku El Mundo.

A podobně hovoří i další lékaři ze Španělska, kteří podle svých slov konečně vidí světlo na konci tunelu. "Počet pacientů klesá, alespoň v Madridu, v jiných oblastech jako třeba v Katalánsku se růst zmírnil nebo zastavil," uvedl pro deník El País Juan Armengol, šéf Španělské lékařské společnosti pro mimořádné události. Ještě před několika dny rostl počet nakažených v celé zemi až o 20 procent, v úterý to bylo o 11 procent, ve středu už o osm.

Podobná situace je také v Itálii, kde se několik dnů v řadě daří udržovat počet nově nakažených pod pěti tisíci. Zdá se, že v těchto zemích se nákaza blíží kulminaci.

Na oslavy je ale ještě brzy. Politici v obou zemích varují, že jednotky intenzivní péče čeká ještě náročné období. Stav pacientů s chorobou Covid-19, kterou koronavirus vyvolává, se totiž může rapidně zhoršit až několik dnů od prvních příznaků. Fernando Simón, hlavní koordinátor boje proti koronaviru ve Španělsku, se domnívá, že jednotky intenzivní péče zažijí největší nápor na konci tohoto týdne nebo na začátku toho dalšího.

Jak italští, tak španělští politici varují, že je třeba nadále dodržovat karanténu. V obou zemích je přitom karanténa mnohem přísnější než třeba v Česku. Španělé a Italové si nemohou jen tak vyjít na procházku. Do práce mohou jen ti lidé, kteří jsou nepostradatelní pro chod státu, tedy například zdravotníci, hasiči, prodavačky v supermarketech nebo pracovníci v telekomunikacích či energetice.

Související 31. 3. Chudý jih Itálie se obává příchodu epidemie. Problémy tam může využít mafie 31. 3. Sedmadvacetiletý Ernesto Passanta provozuje v Neapoli firmu Olympia, která šije svatební šaty. Teď, v čase pandemie koronaviru, ale rodinný...

Italský premiér Giuseppe Conte uvedl, že díky karanténě se podařilo zmírnit epidemii. "Jsme ale ještě daleko od konce. Proto jsem se rozhodl podepsat dekret, který karanténu prodlouží do 13. dubna," řekl premiér. Ani to ale zřejmě nebude stačit a je tak velmi pravděpodobné, že karanténu ještě prodlouží. Ve Španělsku platí nouzový stav do 12. dubna.

V Itálii nyní experti diskutují nad tím, jak otevřít některé podniky, aniž by hrozilo další šíření koronaviru.

"Zatím nejsme v situaci, abychom mírnili opatření a ušetřili vás obětí, které podstupujete," řekl Conte s tím, že pokud by nyní karanténu uvolnil, okamžitě by to zažehlo novou vlnu případů. "Naše úsilí by přišlo vniveč a zaplatili bychom za to velkou cenu," řekl k tomu Conte a vyzval všechny Italy, aby nadále přísně dodržovali karanténu.

Italský list Corriere della Serre upozorňuje, že 60milionová Itálie by mohla epidemii plně dostat pod kontrolu mezi 5. až 16. květnem. V tu dobu se nové případy budou stále ještě objevovat, ale měly by být izolované a bude jich mnohem méně než dosud.

Světová zdravotnická organizace varuje, že země musí zvolňovat karantény pomalu a opatrně. Důležité je co nejrychleji odhalit a izolovat nová, menší ložiska nákazy. Jinak by jim podle organizace mohla hrozit druhá vlna, kterou by mohli rozjet lidé s mírnými symptomy či úplně bez nich.

Skupina italských ekonomů tento týden vydala studii, ve které doporučuje, aby se postupně do práce vraceli lidé mladší 40 let. Tím by se oživil průmysl.

Tento krok by ale muselo doprovodit silnější využití moderních technologií. Je tak nutné využívat aplikace k tomu, aby hygienci mohli případně vystopovat všechny lidi, se kterými všichni nově nakažení mohli přijít do kontaktu, popisuje server Politico.