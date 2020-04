Americké Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) doporučuje Američanům, aby pomohli omezit šíření koronaviru používáním látkových roušek. Oznámil to prezident USA Donald Trump. Zdůraznil ale, že takovéto zakrývání obličeje není povinné, a upozornil, že on sám to dělat nehodlá.

"Bude to skutečně dobrovolná věc. Můžete to dělat, nemusíte to dělat," řekl americký prezident podle agentury Reuters. "Já volím možnost to nedělat," dodal.

V České republice je nošení roušek povinné v zásadě všude mimo domov. Český premiér Andrej Babiš dokonce minulý víkend vyzval Trumpa, aby se českým postupem inspiroval a také v USA zavedl povinné nošení roušek na veřejnosti. Video vyzývající k nošení roušek prý Babiš poslal také většině evropských prezidentů a premiérů.

Zástupce Světové zdravotnické organizace (WHO) Michael Ryan se v pátek vyslovil pro širší používání podomácku vyráběných roušek. Podle koordinátora krizové pomoci není zahalování nosu a úst, které má chránit před kašlem nebo kýcháním, špatný nápad.

Ještě počátkem týdne byl přitom Ryan k rouškám skeptičtější a nedoporučoval je, pokud člověk není sám nakažen. Oponenti na to ale reagovali, že mnozí lidé nemohou sami vědět, zda infikováni jsou.