Vrahovi slovenského novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírové v pondělí soud uložil 23 let vězení. Odsouzený Miroslav Marček ještě v úvodu procesu na začátku letošního roku přiznal, že zmíněnou dvojici v jejím domě v únoru 2018 zastřelil. Pondělního líčení včetně vyhlášení rozsudku se Marček na vlastní žádost nezúčastnil. Podle prokuratury vraždil na objednávku kontroverzního podnikatele Mariana Kočnera, jenž svou vinu v případu odmítl.

Soud Marčekovi vyměřil mimořádně snížený trest, původně mu hrozilo 25 let vězení nebo doživotí. Mírnější trest soud zdůvodnil tím, že obžalovaný se významnou měrou podílel na objasnění trestné činnosti. "Soud vyslal tímto trestem signál, že doznání má význam. Pomáhat orgánům činným v trestním řízení má smysl, a to nejen při těchto zvlášť závažných násilných trestných činech," řekla předsedkyně senátu Ružena Sabová.

Sedmatřicetiletý bývalý voják Marček je druhým z původně pěti obviněných v případu, nad kým soud v nejsledovanějším procesu v novodobých slovenských dějinách vynesl rozsudek. Už loni zprostředkovatel Kuciakovy vraždy Zoltán Andruskó v rámci řízení o uzavření dohody o vině a trestu přistoupil na trest 15 let vězení.

Soud Marčekovi kromě jiného také přikázal zaplatit nemajetkovou ujmu rodičům Kuciaka v celkové výši 140 tisíc eur (3,85 milionu korun) a matce Kušnírové ve výši 70 tisíc eur (1,93 milionu korun).

Vzhledem k tomu, že Marček přiznal vinu, soud jeho případ vyčlenil k samostatnému projednání a líčení omezil zejména na důkazy důležité pro stanovení výše trestu. Marček se u soudu letos v lednu přiznal nejen k vraždám Kuciaka a Kušnírové, ale také k tomu, že v roce 2016 při loupeži zastřelil podnikatele Petera Molnára v jeho domě. Tato vražda se stala součástí obžaloby v Kuciakově případu.

Prokurátor, podle kterého by bez doznání obžalovaného nebyla vyšetřena vražda Molnára, žádal pro Marčeka vězení v délce 25 let. Obhajoba naopak navrhovala mimořádné snížení trestu pod zmíněnou hranici. Právní zástupce matky Kušnírové se zase vyslovil pro to, aby soud Marčekovi uložil doživotí.

Slovenská média připomenula, že ve dřívější výpovědi Marčeka o průběhu Kuciakovy vraždy byly proti zajištěným důkazům rozpory. Policie jako vraha původně označila Marčekova bratrance a dalšího obviněného Tomáše Szabóa. Podle Marčeka mu bývalý policejní vyšetřovatel Szabó při vraždě Kuciaka dělal řidiče a byl s ním i při loupežné vraždě Molnára. Psycholog u soudu připustil možnost, že Marčekova povaha mohla ovlivnit jeho paměť.

Pondělní líčení s Marčekem se uskutečnilo za přísných bezpečnostních opatření i kvůli pandemii choroby covid-19. Předsedkyně senátu umožnila vstup do budovy soudu jen zástupcům tří slovenských médií včetně veřejnoprávního Rozhlasu a televize Slovenska, který stejně jako portál Aktuality.sk přinesl na svém webu přímý zvukový přenos z líčení.

Kuciakovu vraždu si podle obžaloby objednal Kočner ze msty za to, že novinář poukazoval na jeho rozsáhlou ekonomickou trestnou činnost. Objednávku reportérovy vraždy podle obžaloby Kočnerova známá a další obžalovaná Alena Zsuzsová předala Andruskóovi, který najal Szabóa, jenž spolupracoval s Marčekem. Kočner, Szabó a Zsuzsová vinu odmítli, proces s nimi by měl pokračovat příští týden.

Vražda investigativního novináře Kuciaka vyvolala na Slovensku největší demonstrace od pádu komunismu v roce 1989 a také politickou krizi, v zájmu jejíhož řešení odstoupil z funkce premiéra šéf sociálních demokratů (Směr-SD) Robert Fico. V čele kabinetu ho nahradil místopředseda Směru-SD Peter Pellegrini, jehož vládu po porážce Ficovy strany v letošních parlamentních volbách vystřídala čtyřčlenná koalice pod vedením premiéra Igora Matoviče.