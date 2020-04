Zdravotní stav britského premiéra Borise Johnsona, který byl kvůli nemoci covid-19 v neděli večer přijat v jedné z londýnských nemocnic, se během pondělního odpoledne zhoršil. Oznámila to kancelář předsedy vlády. Johnson byl na doporučení jeho lékařského týmu přesunut na jednotku intenzivní péče.

"Premiér požádal ministra zahraničí Dominika Raaba, aby jej zastupoval tam, kde je to nutné. Premiérovi se dostává prvotřídní péče, děkuje všem pracovníkům (státního zdravotnického systému) NHS za jejich namáhavou práci a nasazení," dodává prohlášení úřadu vlády.

Do nemocnice St Thomas' Hospital se 55letý Johnson přesunul v neděli večer poté, co se už déle než týden potýkal s nemocí. Vládní prohlášení tehdy hovořilo o "preventivním kroku" a "rutinních" vyšetřeních.

Na jednotce intenzivní péče je premiér podle britských médií přibližně od 19:00 místního času (20:00 SELČ). Lékaři se jej tam rozhodli přemístit pro případ, že by potřeboval plicní ventilaci. Mluvčí premiérovy kanceláře dodal, že Johnson "zůstává v tuto chvíli při vědomí".

"Promořování" populace

Británie v boji proti onemocnění koronaviru volila nejdříve výrazně odlišný přístup než většina ostatních zemí Evropy. Nechávala dlouho otevřené školy, restaurace a bary, ty uzavřela až na konci března. Premiér Johnson lidem pouze doporučil, aby pokud možno zůstávali doma, ale nejednalo se o příkaz.

Johnson na základě rad svých vědeckých poradců tvrdil, že snaha koronavirus co nejrychleji vymýtit pomocí striktního zákazu vycházení může být kontraproduktivní – jednak kvůli obrovským ekonomickým ztrátám, jednak kvůli tomu, že onemocnění by sice zmizelo, ale mohlo by se v zimě či na jaře vrátit znovu.

Vláda proto chtěla průběh nákazy pouze zpomalit a počítala s tím, že postupně onemocní velká většina Britů. Díky tomu by lidé zároveň vůči nákaze získali imunitu. Vláda nejdříve chtěla jen to, aby starší lidé zůstali doma v izolaci, což se mělo týkat také osob, které pociťovaly příznaky chřipky. Přísnější zákazy chtěla případně zavést až později během roku, aby se vyhnula případnému kolapsu zdravotnictví způsobenému nutností hospitalizovat tisíce vážně nemocných lidí.

Nakonec ale musel Johnson zavést tvrdá opatření mnohem dříve, než původně chtěl. Donutily ho k tomu analýzy expertů, že pokud by pokračoval ve svém původním přístupu, v zemi by zemřelo 250 tisíc lidí a zdravotnictví by se zhroutilo. V reakci na to vláda zavřela bary a restaurace a lidem doporučila, aby nevycházeli. Ve svých odhadech počítala s tím, že v tom případě by nemoci podlehlo 20 tisíc osob. Odborníci ale následně přišli s několikanásobně vyššími odhady a zdravotnictví by podle nich čelilo masivnímu náporu pacientů, napsaly Hospodářské noviny.