Pro přežití pacientů s těžkým průběhem onemocnění koronavirem jsou klíčové ventilátory, tedy přístroje, které jim umožňují dýchat. V britských nemocnicích jich je k dispozici osm tisíc a premiér Boris Johnson prohlásil, že jich jeho vláda objedná dalších 20 tisíc. Snahu získat co nejvíc dodatečných ventilátorů minulý měsíc z legrace označil za "operaci Poslední zalapání po dechu". Tento vtip média už tehdy označila za nevhodný. Nyní je to sám Johnson, kdo může ventilátor potřebovat pro to, aby přežil.

Britský premiér koncem března oznámil, že se nakazil koronavirem. V pondělí se jeho stav výrazně zhoršil a musel být převezen na jednotku intenzivní péče. "Podle několika studií se úmrtnost pacientů, kteří musí kvůli koronaviru na jednotku intenzivní péče, pohybuje kolem 50 procent," napsala na Twitteru americká viroložka Dena Graysonová. Johnsona nyní zastupuje ministr zahraničí Dominic Raab.

Johnson patří, aspoň zatím, k těm pacientům, kteří sice museli být převezeni na jednotku intenzivní péče, lékaři jim ale nemuseli nasadit ventilátor. Podle dostupných zpráv jeho problémy s dýcháním, které způsobuje koronavirus, nejsou tak vážné. Musel ale být napojen na kyslíkový přístroj. Johnsonovi je 55 let a kromě lehké nadváhy není známo, že by trpěl nějakými zdravotními problémy. Koronavirus je nejnebezpečnější pro lidi starší 65 let, kteří trpí nějakou vážnou chorobou, případně obezitou.

Johnsonova dvaatřicetiletá snoubenka Carrie Symondsová, která je v pokročilém stadiu těhotenství, je už několik dní doma v izolaci, protože má příznaky koronaviru. Testy na onemocnění ale nepodstoupila, jak oznámila na Twitteru. Těhotné ženy patří mezi rizikové skupiny. Z předchozích vztahů má Johnson dalších pět dětí, nejmladšímu z nich je 11 let.

Velká Británie původně ke koronaviru zvolila odlišný přístup než velká většina ostatních zasažených zemí na světě. Nenařídila uzavření škol, restaurací či většiny obchodů, lidé mohli dál volně vycházet. Vláda pouze vyzvala staré lidi a osoby s příznaky chřipky, aby se izolovali doma. Neomezila ani veřejná shromáždění jako například koncerty. "Mnoho dalších rodin předčasně ztratí své milované," prohlásil tehdy Johnson. Chtěl tím říct, že by se Britové měli připravit na fakt, že počet mrtvých bude letos kvůli koronaviru vyšší než obvykle. Vláda ale byla přesvědčená, že s opatřeními, jaká přijaly například Itálie či Česko, není důvod spěchat.

Johnson na základě rad svých vědeckých poradců tvrdil, že snaha koronavirus co nejrychleji vymýtit pomocí striktního zákazu vycházení může být kontraproduktivní – jednak kvůli obrovským ekonomickým ztrátám, jednak kvůli tomu, že onemocnění by sice zmizelo, ale mohlo by se v zimě či na jaře vrátit znovu.

Vláda proto chtěla průběh nákazy pouze zpomalit a počítala s tím, že postupně onemocní velká většina Britů. Díky tomu by lidé zároveň vůči nákaze získali imunitu.

Kabinet ale nakonec minulý měsíc otočil poté, co dostal k dispozici studie, podle kterých by za nezměněné situace potřebovalo intenzivní péči v nemocnicích mnohem víc lidí, než kolik by britské zdravotnictví dokázalo zvládnout. Celý zdravotní systém by tak zkolaboval. Koronaviru by podlehlo zhruba čtvrt milionu Britů. Johnson následně přikázal zavést podobná opatření, jaká platí ve většině ostatních zemí v Evropě.

Johnson je britským premiérem od loňského července, kdy zvítězil v souboji o lídra vládní Konzervativní strany. V prosinci jasně vyhrál předčasné volby, což mu v parlamentu zajistilo pohodlnou většinu. Británie pod jeho vedením 31. ledna vystoupila z Evropské unie. Do konce roku ale platí přechodné období, takže se ve vztazích mezi Británií a EU fakticky nic nezměnilo.