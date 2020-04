Levicový senátor Bernie Sanders ukončuje boj o nominaci Demokratické strany pro listopadové prezidentské volby ve Spojených státech. Uvedl to ve středu v prohlášení společně se svým týmem. Sanders tím uvolnil cestu ke kandidatuře pro bývalého viceprezidenta Joea Bidena, který tak zřejmě bude soupeřem nynější republikánské hlavy státu Donalda Trumpa.

"Senátor Sanders ve středu oznámil celému svému týmu, že ukončuje prezidentskou kampaň," uvádí se v prohlášení. "Kampaň končí, boj pokračuje."

Senátor ze státu Vermont byl po začátku letošních demokratických primárek považován za favorita. Po sérii porážek se svým stranickým rivalem Bidenem však v posledních týdnech čelil výzvám, aby ze stranického klání odstoupil, a umožnil tak demokratům připravit se na prezidentské volby tím, že se sešikují za Bidenem.

Osmasedmdesátiletému Sandersovi, který sám sebe označuje za socialistu a oblíbený je nejvíce mezi levicovými progresivisty, se nepodařilo získat podporu středových voličů demokratů ani zasloužilých stranických funkcionářů, kteří se většinově přiklonili na Bidenovu stranu.

Today I am suspending my campaign. But while the campaign ends, the struggle for justice continues on. https://t.co/MYc7kt2b16 — Bernie Sanders (@BernieSanders) April 8, 2020