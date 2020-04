Zahara de la Sierra patří mezi nejkrásnější městečka ve Španělsku. Nad bílými domky se na skále vzpíná starodávná pevnost, která kdysi obyvatele chránila před nájezdy nepřátel. Andaluské městečko, kde žije asi 1400 stálých obyvatel a které leží jen asi hodinu a půl jízdy od Sevilly, patří mezi turistická lákadla a každý rok tam zavítají tisíce návštěvníků z celého světa. Nyní je ale Zahara de la Sierra výjimečná z jiného důvodu – je to jedno z mála míst ve Španělsku, kde se ke čtvrtku nevyskytl ani jeden případ koronaviru.

Dne 14. března, kdy španělská vláda kvůli nákaze vyhlásila nouzový stav, odřízl socialistický starosta Santiago Galván čtyři z pěti přístupových cest do Zahary. Rozhodl se totiž, že udělá vše pro to, aby se nákaza Zahaře vyhnula.

Do městečka tak nyní vede jen jedna cesta, kterou kontroluje policie. Dovnitř pustí jen lidi, kteří ve městečku žijí nebo přiváží potraviny a další nezbytnosti. Ještě předtím jim ale vydezinfikují celé vozidlo, popisuje deník La Razón. "Rozhodli jsme se tak z bezpečnostních důvodů. Policisté, kteří se střídají, mají pod kontrolou jediný přístup do městečka. Do Zahary se dostanou jen vozidla mající absolutní prioritu," řekl starosta.

Nechce nechat nic náhodě. "Ani jedno auto se k nám nedostane, aniž by předtím neprošlo dezinfekcí. Vůbec nejdůležitější je očištění pneumatik," upozorňuje pak starosta. Galván připomíná, že izolaci městečka doprovází i řada dalších mimořádných opatření. Radnici k zajištění bezpečnosti ve městě pomáhá síť dobrovolníků. Několik z nich dvakrát týdně dezinfikuje ulice a náměstí.

Další pak lidem chodí na nákupy nebo pro léky do lékáren. "Radnice společně s firmou, která tu běžně provozuje letní tábor, dotují tuto službu donášky nákupů domů," uvedla pro deník Publico jedna z dobrovolnic Auxi. "Je radost pomáhat lidem, kteří vám zavolají a řeknou, co potřebují. Potom jim to s další dobrovolnicí Isabel autem dovezeme rovnou domů," vysvětlila.

I díky tomu se městečku podařilo snížit počet lidí v ulicích a snížit tak riziko přenosu nákazy.

Starosta tvrdí, že jeho opatření mají v Zahaře podporu. Zhruba jednu čtvrtinu obyvatel tvoří lidé nad 65 let, pro které je koronavirus nejnebezpečnější.

Jedním z dobrovolníků je i podnikatel Antonio Atienza, který radnici zapůjčil cisterny na dezinfekci a sám se podílí na čištění ulic. "Já jezdím v ulicích traktorem a čistím, po mně jde ještě Juani z radnice a dobrovolník Joaquín, kteří mají dezinfekci ve zvláštních pytlích a hadicí vystříkávají rohy," uvedl.

Starosta tvrdí, že se mu hlásí tolik dobrovolníků, že je musel dát na čekací listinu. Tvrdí, že koronavirové časy v lidech probudily vlnu solidarity.

Městečko také myslí na obyvatele, kteří nyní nemohou pracovat a zůstali bez příjmů. "Není tu málo lidí, kteří nemají peníze ani naději. Také je tu hodně restaurací nebo živnostníků, kteří museli úplně zavřít," upozorňuje starosta s tím, že restauracím například radnice odpustila poplatky za předzahrádky.

Využila také peníze ze svého nouzového fondu, aby pokryla platby za elektřinu, vodu a daně pro místní podniky a živnostníky v potížích. Jinak by hrozilo, že by mohli zkrachovat. Pro lidi bez peněz má pak k dispozici zvláštní program, který zahrnuje potravinovou pomoc.