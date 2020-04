Běloruský prezident Alexandr Lukašenko na epidemii koronaviru nevěří, přinejmenším ne veřejně. V posledních dnech ale začíná pomalu obracet. Připustil, že šíření nákazy v Bělorusku neklesá, koronavirus se ale podle něj nešíří lavinovitě. "Nemocní budeme," vzkázal prezident občanům. "Jen je třeba zajistit, aby křivka nemocnosti nestoupala prudce. Zatím to zvládáme, není to žádná katastrofa," prohlásil. Současně dal za úkol vládě, aby okamžitě zajistila dostatek ochranných prostředků. "Varoval jsem premiéra a celou vládu, že pokud dostanu koncem týdne hlášení, že v lékárnách, obchodech nebo nemocnicích něco chybí, zejména prostředky ochrany lékařů, vláda prostě nebude. Na jejím místě budou pracovat jiní," konstatoval prezident.

Bělorusko nevyhlásilo žádnou formu karantény, fungují divadla, jako jediná v Evropě probíhá i fotbalová liga. Ovšem na zápasy téměř nikdo nechodí, většina sdružení fanoušků ohlásila bojkot a vyzvala k ukončení ligy. Průměrná návštěvnost tak tento i minulý víkend nedosahovala ani pěti set diváků na zápas. Děti v základních školách mají již druhý týden prázdniny, byť Lukašenko zdůraznil, že se řídí jen přáním rodičů. Vznikla i petice, která nabrala téměř 100 tisíc podpisů, která požaduje zavedení karantény. "To není problém. Stačí říct a pošlu do ulic policejní těžkooděnce a armádu. Během jednoho dne nebude venku ani noha, to vám garantuji. Ale je to řešení? Podle mě to žádné řešení není," prohlásil běloruský prezident.

"Nechci se úplně pouštět do amatérské psychologie, ale co jsem slyšel od lidí okolo vlády, tak Lukašenko byl skutečně dlouho přesvědčen, že je to celé uměle vyvolaný humbuk. Mnohokrát veřejně naznačoval, že dobře ví, kdo za tím stojí," myslí si minský politolog Arťom Šrajbman. Podle něj ale má neochota běloruského prezidenta přiznat nebezpečí pandemie především ekonomické důvody. Ostatně Lukašenko to sám říká. "To se to řekne, pracujte z domova. A krávy podojí někdo z gauče? Co budeme žrát?" ptal se emotivně počátkem týdne na setkání s pracovníky automobilky Belaz.

Běloruská ekonomika zažívala složité období už před vypuknutím koronavirové pandemie. Lukašenkovi se nepodařilo i přes několik setkání se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem přesvědčit Moskvu, aby mu prodávala ropu podle vnitroruských cen. Kvůli změnám v ruské daňové legislativě ohledně exportu ropy a plynu Minsk přišel o zhruba 300 milionů dolarů ročně, které vydělával na zpracování ruské ropy a následném vývozu benzinu a dalších produktů dále do Evropy. Nyní ekonomiku čeká recese, už vzhledem k tomu, že poklesne poptávka v Rusku a sníží se role Běloruska jako tranzitní země mezi Ruskem a Evropskou unií. "Když si měl Lukašenko vybrat, jestli zvolí karanténu s nejistým výsledkem nebo jednoznačnou jistotu ekonomického krachu, tak zvolil první možnost," říká lakonicky Arťom Šrajbman.

To ale neznamená, že by se Bělorusko nepřipravovalo na možnou epidemii. Ministerstvo zdravotnictví se již před dvěma týdny domluvilo s desítkami rekreačních objektů, že v případě potřeby tam umístí pacienty v karanténě. Běloruské laboratoře vyvinuly vlastní test na koronavirus a již příští týden by Minsk mohl přestat nakupovat testy v zahraničí.

"Už dva týdny chodíme na nejrůznější školení ohledně koronaviru, kontroluje se všechno vybavení v nemocnici, opravují se přístroje, o kterých jsem ani nevěděl, že je máme. Je to trochu chaos, protože sice máme plicní ventilátory ještě z dob Sovětského svazu, ale téměř nejsou ochranné obleky. Ale nechci našim úřadům křivdit, je vidět, že se něco snaží dělat," říká lékař velké minské nemocnice Andrej. Rozhodně ale nechce být jmenován, protože všichni zaměstnanci nemocnice podepsali pod hrozbou propuštění slib, že nikomu nebudou říkat o situaci s koronavirem.

Přesně podle dalšího výroku běloruského prezidenta: "Doktoři mají léčit a novináři informovat veřejnost, nemají si to plést."

Podle běloruského spisovatele a publicisty Seviarina Kviatkouského je to paradoxní situace. Stát se připravuje na nejhorší, veřejně se ale tváří, že se nic neděje. "To je samozřejmě problém, protože lidé, kteří čerpají informace jen ze státní televize, nechápou, proč by si měli dávat pozor. Teď jsou katolické Velikonoce a tisíce, hlavně starších lidí, chodí na mše s odůvodněním, že prezident říká, že se nic neděje. Představte si, kdyby v tom kostele byl jeden šiřič viru. Tak stovky lidí mohou skončit v lepším případě v nemocnici," říká Kviatkouski.

Podle sobotních údajů ministerstva zdravotnictví bylo v Bělorusku objeveno 2226 případů nákazy koronavirem covid-19. Uzdravilo se 172 lidí, zemřelo 23 pacientů.