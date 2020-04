Ve středu je to právě rok, co slavný chrám Notre-Dame v Paříži zachvátil silný požár. Během Velikonoc se do katedrály alespoň na chvíli opět vrátil život. Na Velký pátek se tam konala malá bohoslužba, které se kvůli epidemii koronaviru zúčastnilo jen sedm lidí, včetně pařížského arcibiskupa Michela Aupetita. Bohoslužbu pak živě přenášela televize.

"Jsme v této napůl zřícené katedrále, abychom řekli, že život pokračuje," prohlásil arcibiskup Aupetit, který do chrámu vstoupil v ochranné přilbě.

Do katedrály se na bohoslužbu vrátila i vzácná relikvie trnové koruny, kterou se loni podařilo ještě z hořícího chrámu zachránit. Tři hudebníci a herci, kteří Aupetita doprovázeli, na sobě měli ochranné obleky.

Bude ještě krásnější