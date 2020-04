Evropská komise bude ve středu apelovat na jednotlivé členské státy Evropské unie, aby maximálně koordinovaly opětovné otevírání svých společností, uzavřených v reakci na pandemii koronaviru. Rušení restriktivních opatření by mělo být postupné, mělo mít jasné odůvodnění a pokud jde o otevření hranic uvnitř Schengenu, sousedící země by k němu měly přistoupit společně. Vyplývá to z dokumentu EK pro členské státy, který mají HN k dispozici.