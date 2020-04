Populární francouzský magazín Paris Match obvykle dává na svou titulní stranu rockové hvězdy, herečky nebo jiné celebrity. Nedávno ale udělal výjimku. Místo tradičních hvězdiček se tam objevil virolog a expert na infekční nemoci Didier Raoult z Marseille, jehož poznávacím znamením jsou dlouhé šedobílé vlasy, plnovous a bílý plášť.

Raoult tvrdí, že proti chorobě covid-19, kterou způsobuje nový typ koronaviru, zabírá starší lék na malárii, artritidu a lupenku. Konkrétně se jedná o přípravek hydroxychlorochin, který Raoult kombinuje s antibiotickou účinnou látkou azithromycin. Tvrdí, že díky této relativně levné léčbě dokáže koronavirus porazit.

Osmašedesátiletý lékař se proto v posledních týdnech a dnech stal nejen ve Francii doslova celebritou. V březnu si otevřel účet na Twitteru a nyní ho sleduje už přes 360 tisíc lidí. Francouzi podepisují petice, aby lékaři začali ve velkém předepisovat tento lék, někteří pacienti pak dokonce odmítají léčbu jinými přípravky. Někteří doktoři si stěžují, že jim lidé vyhrožují, protože Raoultovy léky nechtějí používat.

Pomůže lék? Není jisté

Každý den se před univerzitní nemocnicí v Marseille tvoří fronty lidí, aby se nechali otestovat na koronavirus. Někteří z nich možná dostanou i lék, který podle Raoulta na koronavirus zabírá.

Raoultovi se podařilo vyvolat doslova celosvětové šílenství. Lidé ve Francii, v USA, nebo řadě afrických zemí kvůli němu skoupili lék Plaquenil, což je komerční název pro léčivou látku hydroxychlorochin. Ten se tak nedostává lidem s artritidou či lupenkou, kteří ho opravdu potřebují.

Zda nakaženým koronavirem ale tento přípravek opravdu pomůže, není jisté.

Kritici namítají, že francouzský lékař vychází jen z nedostatečných studií, a proto jeho závěry zpochybňují. Mnozí ho označují za kontroverzní postavu, která dává lidem jen planou naději.

Raoult a jeho tým totiž nejprve provedli jen několik malých studií, do kterých zapojili celkem 24, respektive 80 pacientů. Doprovázely je i nesrovnalosti. Například během podobných experimentů se nemocní, kterým se podá lék, vybírají náhodně. Jenže Raoult si je vybral sám.

Své výsledky navíc nezveřejnil ani v odborném časopise, jak se to obvykle dělá, ale na Youtube. Video rychle nasbíralo statisíce zhlédnutí a udělalo z něj věhlasnou celebritu po celém světě.

Pak provedl ještě třetí test s 1061 lidmi. Raoult tvrdí, že během třetího testu se za deset dnů vyléčilo 973 lidí. Podle něj je třeba lék podat co nejdříve, tedy ještě než pacient potřebuje kyslíkovou podporu. Jenže tentokrát chyběla takzvaná kontrolní skupina - tedy srovnání s pacienty, kteří by dostali jen placebo.

Experti namítají, že kvůli absenci kontrolní skupiny se ani tyto výsledky nedají brát vážně. "Bohužel bez srovnání s kontrolní skupinou je velmi těžké říci, zda je tato léčba účinná, nebo ne," okomentoval to v francouzské televizi BFMTV epidemiolog Arnaud Fontanet z Pasteurova institutu v Paříži. Podle kritiků tak není jasné, zda opravdu zafungoval lék, nebo zda si s koronavirem dokázal poradit imunitní systém jednotlivých pacientů.

Sám Raoult se hájí tím, že kvůli pandemii koronaviru je nyní třeba jednat rychle. Tvrdí, že není čas na studie, které jsou příliš dlouhé a obvykle trvají měsíce až roky. "Doktor musí myslet jako doktor, ne jako někdo, kdo je posedlý metodologií," uvedl ve svém článku pro deník Le Monde.

Vědci volají po důkladnější studii, která by mohla osvětlit, zda je lék proti malárii opravdu účinný i v boji proti koronaviru. Varují také, že hydroxychlorochin má řadu vedlejších účinků - například může poškodit ledviny nebo srdce.

Testy už probíhají

Několik nezávislých experimentů už probíhá. Například ve Francii test zahrnuje 1300 rizikových pacientů v 36 nemocnicích. Část dostává hydroxychlorochin, část pak placebo.

První výsledky by měly být k dispozici za pár týdnů.

Britský deník Financial Times dodává, že podobné experimenty s 3200 pacienty běží v osmi evropských zemích - tam vybraní nemocní dostávají hydroxychlorochin, dalším lékaři podávají slibný lék Remdesivir od americké farmaceutické společnosti Gilead nebo jiná antivirotika.

Pro další testování je i francouzský prezident Emmanuel Macron, který Raoulta minulý týden navštívil na půdě univerzitní nemocnice v Marseille. "Není na prezidentovi, aby řekl, která léčba je správná, a která není," prohlásil prezident s tím, že k tomuto léku zachovává stále opatrný postoj. Raoulta nicméně označil za "skvělého vědce". Tím si vysloužil kritiku, protože podle jiných zbytečně pomáhá vytvořit kolem Raoulta auru zachránce.

Raoult se ve Francii i jinde ve světě těší ze zástupu podporovatelů od krajní pravice přes "žluté vesty" po respektované politiky, kteří za ním stojí.

"Má to jednu výhodu, není to drahé. Proč to nepoužíváme? Je to, protože velké farmaceutické společnosti chtějí vydělat peníze na spoluobčanech?" řekl pro francouzská média Bruno Retailleau, šéf konzervativních Republikánů v Senátu. Bývalý ministr průmyslu a nyní starosta Nice Christian Estrosi tvrdí, že právě Raoultův lék mu pomohl zbavit se koronaviru.

K Raoultově image vědce, který je schopen zachránit svět od pandemie, přispěl také americký prezident Donald Trump nebo brazilský lídr Jair Bolsonaro, tedy dva státníci, kteří koronavirus podceňovali. "Tento lék má opravdovou šanci přinést největší zvrat v historii medicíny," tweetoval dokonce Trump.