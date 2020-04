Prezident Spojených států Donald Trump nařídil americkému námořnictvu, aby zahájilo palbu a zničilo veškeré íránské lodě, které by obtěžovaly americká plavidla. Napsal to na sociální síti Twitter. Jeho výrok přišel týden poté, co se 11 lodí íránských revolučních gard přiblížilo k plavidlům amerického námořnictva v mezinárodních vodách na severu Perského zálivu.

"Přikázal jsem námořnictvu Spojených států, aby zahájilo palbu a zničilo jakékoliv íránské lodě, pokud budou obtěžovat naše plavidla na moři," uvedl v příspěvku Trump.

Manévry lodí íránských revolučních gard z minulého týdne tehdy označilo americké námořnictvo za "nebezpečné a provokativní". Plavidla údajně několikrát překřížila dráhu americké lodi a v jednu chvíli se některá z nich pohybovala ve vzdálenosti menší než deset metrů. Celý incident trval asi hodinu.

I have instructed the United States Navy to shoot down and destroy any and all Iranian gunboats if they harass our ships at sea.