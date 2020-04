Hlavní projekt ruského civilního leteckého průmyslu, letoun středního doletu MS-21, má problémy. I kvůli současné epidemii koronaviru stačilo letadlo vykonat sotva polovinu potřebných zkušebních letů. Přitom již v příštím roce by ruský národní dopravce Aeroflot měl dostat první sériová letadla. Celý náročný projekt tak nabírá další zpoždění.

První let vykonal MS-21 v květnu 2017, o rok později začal létat druhý stroj, loni v dubnu a prosinci loňského roku se do vzduchu vznesla další dvě letadla. Do dnešního dne čtyři letouny vykonaly jen něco málo přes tři sta hodin letových zkoušek. Pro získání certifikace je potřeba nejméně 650 hodin testů ve vzduchu. "Nové testovací zařízení umožňuje snížit počet hodin ve vzduchu proti předchozím generacím zkušebních zařízení, protože registruje více než 40 tisíc parametrů," řekl moskevskému listu Vedomosti zdroj ze Sjednocené letecké korporace OAK, která sdružuje prakticky všechny letecké podniky Ruska. Pro srovnání, první nové ruské dopravní letadlo Suchoj SSJ100 Superjet dostalo certifikaci po 850 testech ve vzduchu, Airbus a Boeing před zahájením sériové výroby posílají svá letadla do vzduchu v průměru 1500krát.