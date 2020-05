Letošní Pulitzerovu cenu za mezinárodní zpravodajství dostal list The New York Times za sérii článků, které podle porotců soutěže ukazují predátorské pozadí režimu ruského prezidenta Vladimira Putina. Ocenění za aktuální zpravodajskou fotografii obdržela agentura Reuters za snímky obyvatel Hongkongu, kteří demonstrovali proti omezování svobod a autonomie ve prospěch Číny. Oznámila to v pondělí porota Kolumbijské univerzity, která prestižní ceny předává.

Pulitzerovy ceny měly letos 23 kategorií, z nichž 15 se týkalo novinářské práce. Letošní 104. ročník poznamenala pandemie nemoci covid-19. Vyhlášení vítězů bylo původně plánováno na 20. dubna, nakonec ale bylo posunuto na dnešek. Odklad si vymínili novináři z poroty, kteří potřebovali na vyhodnocení více času, neboť se zároveň věnovali hektickému zpravodajství o koronaviru.

Hlavní novinářskou cenu, která je udělována za veřejnou službu, získal aljašský deník Anchorage Daily News s rešeršní platformou ProPublica za sérii o aljašských vesnicích bez policejní ochrany. Cenu za vnitroamerické zpravodajství si odnesli Dominic Gates, Steve Miletich, Mike Baker a Lewis Kamb z deníku The Seattle Times za materiály o přešlapech společnosti Boeing, které vedly ke dvěma tragickým pádům letadel 737 MAX, a T. Christian Miller, Megan Roseová a Robert Faturechi z ProPublica za objasňování smrtelných námořních nehod 7. flotily v Pacifiku.

Za investigativní zpravodajství dostal Pulitzerovu cenu Brian Rosenthal z The New York Times, který odhalil predátorský systém půjček v prostředí taxislužeb v New Yorku.