Navzdory pandemii nového koronaviru není důvod, aby se lidé vzdali své pravidelné letní dovolené v zahraničí, ujišťuje Evropská komise. Přišla s návrhem doporučení, na jejichž základě by měly členské země Evropské unie otevírat své hranice pro turisty. A to tak, aby na dovolenou mohlo odjet co nejvíc lidí a přitom to stále bylo bezpečné. "V létě rozhodně budeme mít turistickou sezonu, i když s bezpečnostními opatřeními a omezeními," prohlásil eurokomisař pro hospodářství Paolo Gentiloni.

Cestovní ruch vytváří skoro desetinu hrubého domácího produktu států EU. V zemích, jako je Řecko či Itálie, to je ještě výrazně víc. Do Česka loni přijelo skoro 11 milionů zahraničních turistů. Stát letos může přijít o víc než polovinu ze 140 miliard korun, které cestovní ruch přináší do veřejných rozpočtů, odhaduje Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu.

Evropská komise chce, aby země EU své hranice otevřely lidem ze všech ostatních států EU, které na tom z hlediska šíření koronaviru budou podobně. Pokud by se tedy například Česko rozhodlo umožnit vstup turistům třeba z Rakouska, nemohlo by tuto možnost odepřít ani občanům ostatních zemí unie, v nichž by byla epidemiologická situace podobná jako v Rakousku. "Princip, který vylučuje diskriminaci, je obzvlášť důležitý," uvedla komise.

Velká Británie přitom ohlásila, že občané Francie a Irska, kteří do země přijedou, nebudou muset jít na 14 dní povinně do karantény, na rozdíl od lidí z ostatních států EU. A to bez ohledu na jejich epidemiologickou situaci.

Británie sice už není členem unie, až do konce roku pro ni ale platí stejné povinnosti, jako kdyby brexit vůbec nenastal.

Podle ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD) je Česko v jednáních o vzájemném povolení cestovního ruchu nejdál se Slovenskem, Rakouskem a Chorvatskem.

Rozhovory ale podle něj probíhají i s dalšími státy. Ministr konkrétně zmínil Bulharsko a Řecko. Zástupci cestovních kanceláří věří, že nakonec bude během léta možné vycestovat do výrazně většího počtu zemí či některých jasně vymezených regionů v rámci těchto států.

Při posouzení toho, jestli je situace z hlediska šíření koronaviru v konkrétních zemích či regionech srovnatelná, by podle komise měly státy EU využít analýz Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) – jde o agenturu unie, jejímž úkolem je vybírat, hodnotit a šířit informace o současných i vznikajících hrozbách, které pro lidské zdraví představují infekční nemoci.

Dalším kritériem pro otevření hranic by podle Evropské komise měla být schopnost dodržovat v turistických oblastech pravidla, jako je například dodržování bezpečné vzdálenosti mezi lidmi.

Česko a některé další země ji stanovují jako minimálně dvoumetrové rozestupy, jinde platí pravidla o metrové či 1,5metrové vzdálenosti.

Otevírání hranic by podle komise nemělo nastat jen v zájmu cestovního ruchu. Země unie by měly své hranice občanům ostatních členských států se srovnatelnými epidemiologickými podmínkami otevřít bez ohledu na důvod jejich návštěvy.

Evropská komise ale nemá žádné pravomoci, jak si doporučení, která navrhla, na členských zemích vynutit. Rozhodnutí o otevření hranic je v kompetenci jednotlivých států. Například Česko zpočátku hranice uzavřelo úplně a také českým občanům zakázalo vycestovat. Později toto opatření zrušilo, ale s tím, že politici občany nadále důrazně varují před cestami do ciziny. Nějakou formu hraničních kontrol navíc zavedly téměř všechny členské státy. V poslední době je některé z nich uvolňují. Například Německo je plně zruší k 15. červnu.

Komise od začátku pandemie volala po tom, aby státy EU omezovaly volný pohyb, jednu ze základních svobod v unii, jen v nejnutnější míře. Případně aby hraniční kontroly zavedly po vzájemné domluvě, aby se tak pokud možno vyhnuly negativním dopadům na přeshraniční tok zboží či služeb. Členské země ale kontroly zavedly jen podle svého uvážení, bez vzájemné koordinace.

Komise ve svých nynějších doporučeních ohledně ukončování kontrol nepřišla s žádným datem, kdy by něco takového mělo nastat. Kritérium dobré epidemiologické situace je očividné a celý dokument je "pozoruhodně naivní a nekonkrétní", napsal na svém webu německý týdeník Der Spiegel.

Evropská komise zároveň vyšla vstříc těm státům EU, včetně Česka, které volaly po opatřeních, jež usnadnila situaci leteckým společnostem. Pokud se nějaký let neuskuteční, má nyní každý cestující právo na vrácení peněz za letenku. Aerolinka mu místo toho může nabídnout voucher na jiný let, cestující ho ale nemusí přijmout. Česko a další země chtěly, aby tato pravidla doznala změn, protože jinak budou podle nich následovat masové bankroty leteckých firem.

Komise tomuto požadavku částečně vyšla vstříc – cestující by podle jejího návrhu měl stále mít právo dostat peníze za letenku zpět, země EU by ale měly možnost využití voucheru zatraktivnit. A to tím, že by voucher byl plně pojištěn pro případ, že by daná aerolinka v budoucnu zbankrotovala. Pokud by si cestující voucher zvolil, ale nakonec ho nevyužil, musela by mu letecká společnost peníze za letenku v plné výši vrátit.