Běžní spotřebitelé v Německu mohou využít i světlých stránek záporných úrokových sazeb. Některé internetové úvěrové platformy totiž zaplatí zákazníkům za to, že si u nich půjčí peníze, přestože je Německo teď v nejhlubší recesi od druhé světové války. Uvedla to agentura Reuters.

Záporná úroková sazba Evropské centrální banky (ECB) pro bankovní vklady je už dlouho zdrojem stížností německých domácností, kterým se nelíbí pokles výnosů na spořicích účtech. Němci patří v Evropě mezi nejšetrnější a nejméně ochotné si brát půjčky.

Ukazuje se ale, že záporné úroky mohou mít i světlou stránku pro ty, kteří potřebují hotovost, i když pandemie uzavřela mnoho obchodů, podniků a továren, anebo pro ty, kteří nechtějí do banky, protože se řídí pokynem dodržovat dostatečnou vzdálenost od ostatních.

Internetové stránky pro srovnávání cen Smava a Check 24 nabízejí dvouleté půjčky s úrokovou sazbou minus 0,4 procenta. To znamená, že dlužníci splatí méně, než kolik si vzali. Každá půjčka je však omezena maximálně na 1000 eur (27 100 Kč). Je to sice částečně marketingový tah obou uvedených firem, také to ale ukazuje jeden ze způsobů, jak se mimořádně uvolněná politika ECB dostává z finančních trhů ke spotřebitelům, i když pouze k těm, kteří mají dobrou úvěrovou pověst.

Zatímco finanční trhy se po vypuknutí pandemie zhroutily, ECB udržovala peníze pro banky levné tím, že nabídla víceleté půjčky za záporné sazby a zmírnila požadavky na zajištění. Zvýšila také nákupy státních dluhopisů, což se nelíbí německému ústavnímu soudu, podle kterého to poškozuje spořitele.

Němci podle údajů Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) loni dali na spoření 11 procent ze svého disponibilního příjmu. Pro srovnání - Francouzi osm procent a Britové pouze 0,37 procenta.

Němci ale také běžně používají bezpečné formy spoření, převážně spojené s vládním dluhem. Prudký nárůst poptávky po německých státních dluhopisech však způsobil pokles jejich výnosů, tedy úroků. I německá vláda si tak nyní často půjčuje za negativní výnos.

Díky všem těmto opatřením jsou úvěry nyní dostatečně levné i pro firmy Smava a Credit24, aby mohly splatit peníze, které získají od bank. "Je vysoce nepravděpodobné, že by to bylo možné, pokud by ECB změnila svoji politiku," řekl agentuře Reuters generální ředitel firmy Smava Alexander Artopé. Nápad se podle něj zrodil, jak to u Němců bývá obvyklé, u piva, když skupina přátel bědovala nad negativními úrokovými sazbami ECB. "Mysleli jsme si, že je to šílené, na druhou stranu jsme ale pak dostali nápad," říká Artopé.

Smava od březnové marketingové kampaně půjčila už více než 27 milionů eur. Check 24 pak uvádí, že poskytla více než 100 tisíc půjček s negativním úrokem.

Orgány na ochranu spotřebitelů však upozorňují, že dlužníci mohou za úvěr platit přesněji nedefinovatelnou cenu, která může být vysoká, když předají věřiteli veškeré informace, jako jsou příjmy, finanční situace a bankovní výpisy. "Takové údaje jsou nad zlato, a proto je cena pro spotřebitele poměrně vysoká. A to bez ohledu na to, jak lákavá je nabídka sazeb," řekl právní zástupce sdružení na ochranu spotřebitelů Verbraucherzentrale Sachsen Kay Görner.