Ve středu ve 21:33 SELČ by se měl uskutečnit historicky první let astronautů raketou soukromého výrobce do vesmíru. Vesmírná loď Crew Dragon společnosti SpaceX visionáře Elona Muska odstartuje z floridského Mysu Canaveral a vydá se k Mezinárodní vesmírné stanici (ISS), kam by měla dorazit následující den. Do kosmu s ní poletí dva zkušení astronauti NASA, Bob Behneken a Doug Hurley.



Vesmírnou loď na oběžnou dráhu vynese raketa Falcon 9 ze stejného startovacího komplexu, jaký v minulosti NASA využívala pro lety na měsíc. Zkušební start absolvovali Behneken a Hurley v sobotu. Pro Behnekena to bude v pořadí již třetí let do vesmíru. Hurley dosud pilotoval dva lety, poslední v roce 2011, což bylo také naposledy, kdy NASA vyslala na vesmírnou stanici člověka. Oba astronauti poletí v bílých kombinézách s černým proužkem ušitých na míru. A k raketě je doveze luxusní vůz Muskovy automobilky Tesla.

Středeční mise s názvem Demo-2 je součástí programu NASA, který má za cíl vybudovat infrastrukturu pro komerční lety do vesmíru. Do vybudování vesmírného letounu společnosti SpaceX investovala NASA podle deníku The Guardian od roku 2011 více než tři miliardy dolarů (zhruba 75 miliard korun).

V minulosti už se rakety SpaceX do vesmíru vydaly několikrát, nikdy však s lidskou posádkou. První testovací let Crew Dragon se uskutečnil loni v březnu. Loď nesená raketou Falcon 9 se v automatickém režimu úspěšně spojila s ISS. V křesle pro astronauty byla figurína se senzory.

Musk se v budoucnu nechce spokojit jen s "obyčejným" létáním do vesmíru. Loni v únoru provedl zkušební zážeh nově vyvíjeného raketového motoru Raptor, který chce používat k pohonu budoucí kosmické lodi Starship, se kterou by se rád vydal k Měsíci a k Marsu. Nově vyvíjenou raketu, která je označována jako BFR (Big Falcon Rocket), tvoří první stupeň nazvaný Super Heavy a druhý stupeň s lodí Starship. Super Heavy bude vybaven 31 motory Raptor a Starship sedmi.

V září 2018 Musk oznámil, že prvním vesmírným turistou, který se vydá na oběžnou dráhu kolem Měsíce, bude japonský miliardář a bývalý bubeník punkové kapely Switch Jusaku Maezawa. Cesta s prvním turistou k Měsíci by se měla uskutečnit v roce 2023.

K Marsu chce SpaceX vyslat první vesmírnou loď v roce 2022. Jednat by se však mělo pouze o loď s nákladem, v roce 2024 by už měla k rudé planetě vyrazit raketa s lidskou posádkou. Klíčovým zdrojem pro financování kolonizace Marsu se podle Muska má stát satelitní síť Starlink.